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Balıkesir’de deprem tatbikatı yapıldı haberi
Balıkesir’de jandarma ekipleri okul servislerini denetledi haberi
Balıkesir’de “Aile Yılı” etkinlikleri kapsamında lavanta fidesi dikimi gerçekleştirildi haberi
Sakarya’da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı haberi
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GÜNCELLEME – Çanakkale’de çıkan orman yangını kontrol altına alındı haberi

- Yaklaşık 3 hektar orman alanının zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmaları sürüyor YANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
GÜNCELLEME – Çanakkale’de çıkan orman yangını kontrol altına alındı haberi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan yangında 3 hektar ormanlık alan zarar gördü.

İlçeye bağlı Tayfur köyü baraj mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 ilk müdahale aracı, 27 arazöz, 4 dozer, belediyeye ait 3 itfaiye aracı ile 153 personel sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, orman ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Ekiplerin, yaklaşık 3 hektar orman alanının zarar gördüğü bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman X hesabından yaptığı paylaşımda, orman yangınlarına dikkati çekerek, “Kıymetli hemşehrilerim, havalar ısınıyor. Bağ, bahçe, tarla işleri başlıyor. Orman yangını riski artıyor. Lütfen anız yakmayın. Bağ ve bahçe artıklarını yakmayın. Özellikle ormana yakın bölgelerde azami hassasiyet gösterelim. Meteorolojik uyarıları takip edip dikkate alalım.” ifadelerini kullandı.

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