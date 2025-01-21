SON DAKİKA
GÜNCELLEME – Ege Denizi’nde 5,2 büyüklüğünde deprem haberi
Çan’da odun ve kömür deposunda çıkan yangın söndürüldü haberi
Gelibolu Tarihi Alan Başkanı Kaşdemir, AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı haberi
Tuzla’da tekstil işçileri eylem yaptı haberi
Hayatını kaybeden Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü personeli Akça’nın ismi sokağa verildi haberi
Edirne Valisi Sezer, Havsa ve Lalapaşa’da ziyaretlerde bulundu haberi
SuperFresh yeni yayına giren “Dolapta Ne Var?” kampanyasını tanıttı haberi
Özel ve Dervişoğlu, Ümit Özdağ’a destek için İstanbul Adliyesi’ne geldi haberi
Balıkesir’de bitişiğindeki inşaatın temel kazısında hasar gören iş yeri boşaltıldı haberi
Tekirdağ’da 7. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi başladı haberi
GÜNCELLEME – Ege Denizi’nde 5,2 büyüklüğünde deprem haberi
Çan’da odun ve kömür deposunda çıkan yangın söndürüldü haberi
Gelibolu Tarihi Alan Başkanı Kaşdemir, AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı haberi
Tuzla’da tekstil işçileri eylem yaptı haberi
Hayatını kaybeden Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü personeli Akça’nın ismi sokağa verildi haberi
Edirne Valisi Sezer, Havsa ve Lalapaşa’da ziyaretlerde bulundu haberi
SuperFresh yeni yayına giren “Dolapta Ne Var?” kampanyasını tanıttı haberi
Özel ve Dervişoğlu, Ümit Özdağ’a destek için İstanbul Adliyesi’ne geldi haberi
Balıkesir’de bitişiğindeki inşaatın temel kazısında hasar gören iş yeri boşaltıldı haberi
Tekirdağ’da 7. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi başladı haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » GÜNCELLEME – Ege Denizi’nde 5,2 büyüklüğünde deprem haberi

GÜNCELLEME – Ege Denizi’nde 5,2 büyüklüğünde deprem haberi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
GÜNCELLEME – Ege Denizi’nde 5,2 büyüklüğünde deprem haberi

ÇANAKKALE (AA) – Ege Denizi'nde saat 23.38'de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Sarsıntının merkez üssünün, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine 6,62 kilometre uzaklıkta olduğu, depremin 8,65 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.

Ege Denizi'nde meydana gelen deprem İzmir'de de hissedildi.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Ayvacık İlçesi açıklarında Ege Denizi'nde meydana gelen 5,2 şiddetindeki depremi müteakiben, ilgili birimlerimiz saha taramalarına başlamış olup, şu ana kadar intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Ekiplerimiz sahada görevleri başındadır.”

İlgili Haberler

Kırklareli’nde Milli Eğitim Müdürlüğünün çalışmaları değerlendirildi haberi
Yerel
21 Ocak 2025, 15:16

Kırklareli’nde Milli Eğitim Müdürlüğünün çalışmaları değerlendirildi haberi

Prof. Dr. Canan Karatay, hatalı tedavi uyguladığı iddiasıyla hakim karşısında haberi
Yerel
21 Ocak 2025, 15:10

Prof. Dr. Canan Karatay, hatalı tedavi uyguladığı iddiasıyla hakim karşısında haberi

Tekirdağ İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı haberi
Yerel
21 Ocak 2025, 14:48

Tekirdağ İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı haberi

CHP Genel Başkanı Özel, partisinin il başkanları toplantısı öncesinde konuştu: haberi
Yerel
21 Ocak 2025, 14:45

CHP Genel Başkanı Özel, partisinin il başkanları toplantısı öncesinde konuştu: haberi

AJet uçuş ekibi, AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı haberi
Yerel
21 Ocak 2025, 14:44

AJet uçuş ekibi, AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı haberi

İnegöl’de 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı haberi
Yerel
21 Ocak 2025, 14:04

İnegöl’de 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı haberi

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Akgün, AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı haberi Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Akgün, AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı haberi Ebru Özdemir, WEF Mühendislik ve İnşaat Sanayi Grubu Başkanı oldu haberi Ebru Özdemir, WEF Mühendislik ve İnşaat Sanayi Grubu Başkanı oldu haberi