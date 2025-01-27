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Kartal’da bitişiğindeki inşaat çalışması sırasında çatlaklar oluşan 7 katlı bina tahliye edildi haberi
Ayvalık Belediye Meclisi olağanüstü toplantı gerçekleştirdi haberi
Beyoğlu’nda otelde çıkan yangın çalışanların müdahalesiyle söndürüldü haberi
Anadolu Otoyolu’nda bariyere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı haberi
Akbank’ın kurum içi girişimlere yaptığı yatırımlar 2 milyon dolara ulaştı haberi
Tekirdağ’da bir kişi evinde ölü bulundu haberi
Yemeksepeti, Altın Lider Ödülleri’nde çifte başarı elde etti haberi
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Güngören’de iş yerinde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı haberi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Güngören’de iş yerinde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı haberi

İSTANBUL (AA) – Güngören'de 4 katlı binanın giriş katında bulunan iş yerinde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi, hastaneye kaldırıldı.

Güven Mahallesi Çalışlar Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın giriş katındaki iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında dumandan etkilenen bir kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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