Güngören’de iş yerinde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı haberi

İSTANBUL (AA) – Güngören'de 4 katlı binanın giriş katında bulunan iş yerinde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi, hastaneye kaldırıldı.
Güven Mahallesi Çalışlar Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın giriş katındaki iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangında dumandan etkilenen bir kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
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