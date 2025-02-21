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İBB Başkanı İmamoğlu, kar ve buzlanmaya karşı vatandaşları uyardı: haberi

- "Cumartesi gecesi, yani bugünü yarına bağlayan gece de en sert soğuğun olduğu gece olarak tahmin edilmekte. Dolayısıyla buzlanma, aynı zamanda yarın sabah itibarıyla da yoğun kar yağışı tahmin edilmekte. Bu kapsamda lütfen tedbirli olarak yola çıkmanızı ve mümkün olduğu kadar da çıkmamanızı, toplu taşıma araçlarınızı kullanmanızı tavsiye ediyoruz"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
İBB Başkanı İmamoğlu, kar ve buzlanmaya karşı vatandaşları uyardı: haberi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentte yoğun kar yağışı ve buzlanma yaşanabileceğini belirterek, vatandaşlara mümkün olduğu kadar yola çıkmamalarını, toplu taşıma kullanmalarını tavsiye etti.

İBB Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) gazetecilere açıklamalarda bulunan İmamoğlu, vatandaşlara kar yağışıyla mücadele konusunda göstermiş oldukları işbirliği için teşekkür etti.

İmamoğlu, insanların şahsi araçları yerine toplu taşımayı tercih ettiğini, trafik yoğunluğu seviyesinin sabah saatlerinde yüzde 20'lerde olduğunu söyledi.

Kar küreme, tuzlama ve müdahale çalışmalarının sürdüğünü anlatan İmamoğlu, “Toplu taşımada İETT'de yüzde 6 oranında, metrobüste yüzde 4 oranında artış sağlayarak hizmetlerini sürdürdüler ki daha fazla insanımız toplu taşıma tercihlerinde mağduriyet yaşamasınlar diye.” ifadesini kullandı.

İstanbul Valiliğinin almış olduğu eğitim öğretime ara verilmesi kararını desteklediğini belirten İmamoğlu, “Şu an itibarıyla İstanbul'da kapalı hiçbir yerimiz yoktur. Sadece bizim 4 bin 140 kilometrelik ve 13 bin 115 personelle hizmet verdiğimiz sahada değil, onun dışında da özellikle Kuzey Marmara, üçüncü köprü yolu ve Karayollarının hizmet sunduğu alanlarda da hiçbir trafiğe kapalı veya tıkanık olan bir nokta gözükmemekte.” dedi.

İmamoğlu, bugün öğleden sonra yine rüzgarın artışıyla kar yağışının olacağının tahmin edildiğine işaret ederek, “Cumartesi gecesi, yani bugünü yarına bağlayan gece de en sert soğuğun olduğu gece olarak tahmin edilmekte. Dolayısıyla buzlanma, aynı zamanda yarın sabah itibarıyla da yoğun kar yağışı tahmin edilmekte. Bu kapsamda lütfen tedbirli olarak yola çıkmanızı ve mümkün olduğu kadar da çıkmamanızı, toplu taşıma araçlarınızı kullanmanızı tavsiye ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Kar

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