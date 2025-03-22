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Sakarya’da bahçesindeki metruk yapının yıkılan duvarının altında kalan kişi öldü haberi
Doğa Koleji, ortaokullar voleybolda Türkiye şampiyonu oldu haberi
Kocaeli’de komşular arasındaki kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı haberi
İBB’deki yolsuzluk soruşturmasında firari Elif Güven gözaltına alındı haberi
Ticaret Bakanı Bolat, Tekirdağ’da ziyaretlerde bulundu haberi
Bilecik’te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı haberi
Bursa’da Karsak Deresi’ne ilişkin açıklama haberi
Bursa’da uçuruma yuvarlanan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü haberi
Bursa’da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü öldü haberi
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İBB’deki yolsuzluk soruşturmasında firari Elif Güven gözaltına alındı haberi

- Böylece yolsuzluk ve terör soruşturmalarındaki gözaltı sayısı 91'e yükseldi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
İBB’deki yolsuzluk soruşturmasında firari Elif Güven gözaltına alındı haberi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, İBB şirketlerinden Medya AŞ Halkla İlişkiler Müdürü Elif Güven gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanı İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında yapılan çalışmalarda, firari durumda olan şüpheli Güven, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yurda giriş yapmak üzereyken gözaltına alındı.

Şüpheli, işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'ne götürüldü.

Böylece yolsuzluk ve terör soruşturmalarındaki gözaltı sayısı 91'e yükseldi.

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