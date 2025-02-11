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İBB’den “Tech İstanbul Demo Day’25” etkinliği haberi
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Edirne’de mimarlık öğrencileri, asırlık yapıların rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerini hazırladı haberi
sahibinden.com, teknolojik cihaz alım-satım pazaryeri Yepy’yi tanıttı haberi
Yenilenen Volvo XC90 Türkiye’de tanıtıldı haberi
Sakarya’da 2 tırda 3,5 ton kıyılmış tütün ele geçirildi haberi
Kocaeli heyeti deprem bölgesinde inceleme yapacak haberi
Kocaeli’de 14 hükümlü yakalandı haberi
Tekirdağ’da kıyılarda deniz suyu çekildi haberi
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İBB’den “Tech İstanbul Demo Day’25” etkinliği haberi

- İBB Başkanı İmamoğlu: - "Bu markanın yalnız İstanbul'da değil, tüm dünyada girişimcilik adına bir model olmasını arzuluyoruz"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
İBB’den “Tech İstanbul Demo Day’25” etkinliği haberi

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) teknoloji programı “Tech İstanbul Demo Day'25 İstanbul'un Dönüşüm Sahnesi” etkinliği, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleştirildi.

İBB Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Akıllı Şehir Şube Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyetlerini yürüten Tech İstanbul'un programında konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ortaya çıkan girişimlerin kente ışık tutacak işbirlikleri noktasında çok verimli sonuçlarının olacağına inandığını söyledi.

Tech İstanbul markasını önemsediklerini belirten İmamoğlu, “Bu markanın yalnız İstanbul'da değil, tüm dünyada girişimcilik adına bir model olmasını arzuluyoruz. Bu anlamda çok güzel adımları atan bir merkez. Buralardan çıkacak ürünler hem şehrimize hem ülkemize katma değer katacak. Genç girişimcilerimizin azmi, yatırımcılarımızın desteği, paydaşlarımızın da ortaya çıkan güçlü sinerjisi bizi umutlandırıyor.” dedi.

Sadece girişimcilere değil, inovasyonu ve teknolojiyi toplumsal faydaya dönüştürmek isteyen herkese ilham veren bir modelin sergilendiğini vurgulayan İmamoğlu, inovasyon merkezi olma sorumluluğunu en güçlü seviyeye taşımak için adımlar attıklarını anlattı.

İmamoğlu, yeteneğe kıymet veren anlayışı hem İstanbul'a hem de Türkiye'nin geleceğine taşıma arzusunda olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

“Bu liderliği, kentimizin, İstanbul'umuzun liderliğini ülkemizin liderliğine taşıyarak, özellikle Uzak Doğu'dan Orta Doğu'ya, Kuzey Afrika'dan Avrupa'ya ve kuzeydeki coğrafyaya varıncaya kadar bütün bu alanı, burayı çekim kuvveti haline getirmiş bir modelle ve tabii ki içini özgürlüklerle, demokrasiyle, adaletle, barışla, huzurla donatarak; işte o zaman güçlü bir katma değere kavuşmasını sağlamaktır hedefimiz.”

Programda sunum yapan girişimciler, stantlarda projelerini tanıttı.

İstanbul

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