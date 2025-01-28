IBS Sigorta’dan Kaliforniya’daki yangınların sigorta sektöründeki etkisine ilişkin değerlendirme haberi

İSTANBUL (AA) – IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği Üst Yöneticisi (CEO) Murat Çiftçi, Kaliforniya'daki yangınların, sigorta sektörüne olan etkisini değerlendirerek, yangınlarla birlikte sektörde bazı değişimlerin kaçınılmaz hale geleceğini belirtti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Los Angeles kentinde 7 Ocak'ta başlayan yangınlar nedeniyle en az 10 can kaybı yaşanırken, 36 bin dönüm arazi yandı. JP Morgan'ın 8 Ocak'ta sigortalı kayıplar için yaptığı 10 milyar dolarlık tahmin, bir gün içinde 2 katına çıkarak, 20 milyar doları geçti. Toplam ekonomik kayıpların ise 135-150 milyar dolara ulaşabileceği belirtirken, bu rakamlar eyaletin yıllık gayri safi yurt içi hasılasının (GSYİH) yüzde 4'üne denk geliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Murat Çiftçi, Kaliforniya'daki orman yangınlarının, yalnızca trajik insani kayıplara yol açmakla kalmadığını aktararak, yangınların aynı zamanda sigorta sektörüne de tarihi düzeyde maliyetler getirdiğine dikkati çekti.

Yangınlarındaki sigortalı kayıplarının 20-25 milyar dolar arasında olduğunun tahmin edildiğine işaret eden Çiftçi, “Toplam ekonomik kayıpların ise 135-150 milyar dolara ulaşacağı ifade ediliyor​. Bu maliyetler, sektördeki büyük oyuncuların risklerini yeniden değerlendirmelerine yol açtı. Aynı zamanda yangınlar, iklim değişikliğinin sigortacılık sektörüne etkilerini bir kez daha net şekilde ortaya koydu.” ifadelerini kullandı.

Çiftçi, yenilikçi sigorta modelleri geliştirilerek, yüksek riskli bölgelerde uygun fiyatlı poliçelerin sunulması ve kamu-özel sektör işbirliğiyle afet sigortası havuzlarının oluşturulması gerektiğini anlatarak, “En önemlisi, yapay zeka ve büyük veriden faydalanarak daha yaratıcı modeller ortaya konmalı. Yapay zeka, orman yangınlarının öngörülmesi ve etkilerinin azaltılmasında devrim yaratma potansiyeline sahip. Yapay zeka algoritmaları, hava durumu verilerini, bitki örtüsü yoğunluğunu ve toprak nem seviyelerini analiz ederek yangın riskini önceden tahmin edebilir.” açıklamasını yaptı.

Yangın sırasında gerçek zamanlı veri analiziyle müdahale ekiplerine rehberlik sağlanabileceğini vurgulayan Çiftçi, “Bu, yalnızca kayıpları azaltmakla kalmaz, aynı zamanda sigorta şirketlerinin hasar taleplerini daha hızlı değerlendirmelerine de olanak tanır. Bu yüzden yapay zeka, orman yangınlarının neden olabileceği hasarları önlemek için temel aracımız haline gelmelidir.” değerlendirmesinde bulundu.

– “Fair Plan, doğal afetlere karşı koruma sağlamak amacıyla tasarlandı”

Kaliforniya eyaletinde sigorta şirketlerinin kapsam sağlamadığı yüksek riskli alanlar için oluşturulmuş bir “son çare” sigorta planı olarak tanımlanan “Fair Plan”a değinen Çiftçi, eyalette yüksek riskli bölgelerde yaşayan birçok ev sahibinin, büyük sigorta şirketlerinin bu alanlardan çekilmesiyle Fair Plan gibi son çare sigorta modellerine yönelmek zorunda kaldığının altını çizdi.

Çiftçi, Fair Plan'ın eyalette orman yangınları gibi doğal afetlere karşı koruma sağlamak amacıyla tasarlandığını kaydederek, “Fair Plan, büyük sigorta şirketlerinin yüksek riskli bölgelerden çekilmesi veya bu bölgelerde sigorta teminatlarını kısıtlaması durumunda devreye giriyor. Devlet tarafından düzenlenen bu plan, özel sektör sigorta şirketlerinin oluşturduğu bir havuz tarafından finanse ediliyor. Artan orman yangını riski nedeniyle Fair Plan poliçelerine talep de ciddi şekilde arttı.” şeklinde görüş belirtti.

Geçen yıl itibarıyla 450 binden fazla ev sahibinin Fair Plan kapsamında sigorta teminatı aldığı bilgisini paylaşan Çiftçi, şöyle devam etti:

“Ancak bu plan, genellikle çok daha yüksek maliyetli olup, kapsam açısından sınırlı seçenekler sunuyor. Bu yüzden de sigortalıların zararlarını tam olarak karşılamıyor. Bu durum, sigorta sektörünün afet yönetimindeki zorluklarını açıkça göstermekte. Buna ek olarak, yangından etkilenen bölgelerde sigorta iptallerine karşı bir yıllık moratoryum ilan edildi. Bu moratoryum ile belirli bir süre boyunca sigorta şirketlerinin yangından etkilenmiş bölgelerdeki poliçelerini iptal etmesi veya yenilemeyi reddetmesi geçici olarak yasaklandı.”

Yangınların, gelecek dönemde sigorta sektörünü önemli ölçüde yeniden şekillendireceğini aktaran Çiftçi, “Bu trajik olay, sigorta sektörünün iklim değişikliğiyle mücadeledeki kritik rolünü yeniden vurguluyor. Yangınlarla birlikte önümüzdeki dönemde sigorta sektöründe bazı değişimler kaçınılmaz hale gelecek. İlk olarak, prim artışları olacak. İkinci olarak, büyük sigorta şirketlerinin risk iştahı azalabilir, bu da bazı bölgelerde sigortalılık oranlarının düşmesine yol açabilir.” değerlendirmesini yaptı.

Çiftçi, sektörün bu zorlukları fırsata çevirebileceğine dikkati çekerek, sektörün daha kapsamlı afet yönetimi stratejileri, uydu teknolojileriyle risk analizleri ve iklim değişikliği etkilerini hafifletmeye yönelik poliçeler geliştirerek, yenilikçi çözümler sunulabileceğine işaret etti.

Türkiye'de de orman yangını riski taşıyan bölgelerde benzer durumların yaşanmasının olası olduğuna işaret eden Çiftçi, “Bu riski minimize etmek için, risk haritalarının güncellenmesi ve yangına hassas bölgelerde sigorta poliçelerinin kapsamının artırılması büyük önem arz ediyor.” açıklamasında bulundu.