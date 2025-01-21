İnegöl’de 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı haberi

BURSA (AA) – Bursa'nın İnegöl ilçesinde hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Jandarma ekipleri, aranan şahısların yaklaanmasına yönelik Cerrah Mahallesi'nde operasyon yaptı. Ekipler, yaralama ve hırsızlık suçlarından 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü O.A'yı (37) yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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