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İnegöl’de 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı haberi
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Ebru Özdemir, WEF Mühendislik ve İnşaat Sanayi Grubu Başkanı oldu haberi
Küresel mobilya sektörünü bir araya getiren “Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı” başladı haberi
Ticaret Bakanı Bolat “Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı”nın açılışında konuştu: haberi
Bursa’da “İnegöl Terkinler Çetesi” operasyonunda 4 şüpheli yeniden yakalandı haberi
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İnegöl’de 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı haberi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
İnegöl’de 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı haberi

BURSA (AA) – Bursa'nın İnegöl ilçesinde hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Jandarma ekipleri, aranan şahısların yaklaanmasına yönelik Cerrah Mahallesi'nde operasyon yaptı. Ekipler, yaralama ve hırsızlık suçlarından 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü O.A'yı (37) yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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