Hatay’ın İskenderun ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 86. yıl dönümü kapsamında düzenlenen konserlerde şarkıcı İmren Çapanoğlu ve Uğur Aslan sahne aldı.

Atatürk Anıt Alanı’nda organize edilen konserde hayranlarıyla buluşan Çapanoğlu ve Aslan, eserlerini seslendirdi.

Şarkıcıların söyledikleri şarkılara katılımcılar da eşlik etti.

Konserden sonra vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı’nın 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final mücadelesinde Hollanda ile yaptığı karşılaşmayı Atatürk Anıt Alanı’nda kurulan dev ekranda seyretti.