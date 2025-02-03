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Bilecik’te bayat ekmek ve yemek artıklarından mama üretiliyor haberi
İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız, okul çevrelerinde yapılan denetimlere katıldı haberi
Edirne’de jandarma ekipleri okul servislerini denetledi haberi
Bahçelievler’de 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırı güvenlik kamerasında haberi
Pendik’te yıkılan binada doğal gaz borusunun patlaması sonucu yangın çıktı haberi
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İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız, okul çevrelerinde yapılan denetimlere katıldı haberi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, eğitim ve öğretimde ikinci dönemin başlamasıyla birlikte okul önlerinde ve çevrelerinde yapılan denetimlere katıldı.Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde, asayiş ve trafik polis ekiplerinin desteğiyle ke...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız, okul çevrelerinde yapılan denetimlere katıldı haberi

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, eğitim ve öğretimde ikinci dönemin başlamasıyla birlikte okul önlerinde ve çevrelerinde yapılan denetimlere katıldı.

Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde, asayiş ve trafik polis ekiplerinin desteğiyle kent genelindeki okulların çevrelerinde denetim yapıldı.

Okul servislerini ve şüpheli araçları durduran ekipler, sürücülerin belgelerini kontrol etti.

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız da Zeytinburnu'nda kurulan denetim noktasını ziyaret etti.

Denetim noktasında yaptığı açıklamada, kentteki 2 milyon 873 bin 827 öğrencinin güvenli, sağlıklı bir eğitim süreci geçirebilmeleri için okul çevreleri ve servislerinde güvenlik önlemleri aldıklarını belirten Yıldız, “Tüm ilçelerimizde okul ve çevrelerini daha güvenli hale getirmek için çocuk şube polisimiz başta olmak üzere, asayiş ve trafik memurlarımızdan oluşan 'Mobil Okul Timlerimiz' görev yapmaktadır. Ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın güvenli bir eğitim geçirmesi için her sokak, köşe ve caddede olduğumuz gibi, her okul ve çevresinde de uygulamalarımız devam edecektir.” ifadesini kullandı.

Okul servisindeki öğrencilerle de konuşan Yıldız, emniyet kemerinin önemine dikkati çekti.

Okul

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