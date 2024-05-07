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Başakşehir’de İnşaat Şantiyesinde Korkutan Yangın

Ziya Gökalp Mahallesi'ndeki bir inşaat şantiyesinde, işçilerin barındığı konteynerlerde aniden başlayan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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Başakşehir’de, inşaat şantiyesindeki konteynerlerde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Ziya Gökalp Mahallesi’ndeki bir inşaat şantiyesinde işçilerin kaldığı konteynerlerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Ziya Gökalp Mahallesi'ndeki bir inşaat şantiyesinde, işçilerin barındığı konteynerlerde aniden başlayan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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