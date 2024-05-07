Başakşehir’de İnşaat Şantiyesinde Korkutan Yangın

Başakşehir’de, inşaat şantiyesindeki konteynerlerde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Ziya Gökalp Mahallesi’ndeki bir inşaat şantiyesinde işçilerin kaldığı konteynerlerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
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