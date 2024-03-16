HaberX

Kategoriler

Kurumsal

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
Hakkımızda Çerez Politikası Gizlilik Politikası Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
HaberX
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » İstanbul Haberleri »

Hilye-i Saadet Sergisi Bağlarbaşı Kongre Ve Kültür Merkezi’nde Açıldı

Üsküdar Belediyesi tarafından Nakkaş Tezyini Sanatlar Merkezi destekleriyle hayata geçirilen "Hilye-i Saadet" sergisi sanatseverle buluştu.

Yayınlanma:
ABONE OL

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde küratörlüğünü Erkan Doğanay’ın üstlendiği Hilye-i Saadet sergisinde, hüsnühat sanatının en güzel hilye örnekleri yer alıyor.

Açılışta konuşan Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer, Üsküdar’ın tarihinde kültürün önemli bir yer tuttuğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

“Şehrimizden aldığımız ilhamlarla bu geleneği sürdürmek istiyoruz. Hilye-i şerifler Peygamber efendimize olan sevginin hat tablolarına yansıyan halidir. Bu birbirinden değerli eserlerden oluşan serginin ramazan ayının bereketine katkı sunacağı düşüncesindeyiz. İzleyicisi bol olsun.”

İLGİLİ HABER Gaziosmanpaşa’da Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşüren 5 Sürücüye Para Cezası
Üsküdar Belediyesi tarafından Nakkaş Tezyini Sanatlar Merkezi destekleriyle hayata geçirilen "Hilye-i Saadet" sergisi sanatseverle buluştu.

Hattat Semih İrteş ise Nakkaş Tezyini Sanatlar Merkezi’nde yetişen kişilerin eserlerinin sergide yer aldığına dikkati çekerek, serginin hattatların en güzel hilye-i şeriflerine ev sahipliği yaptığını söyledi.

Toplam 42 eserin yer aldığı sergi, 5 Mayıs’a kadar boyunca görülebilecek.

author avatar
Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
See Full Bio
Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi
Hilye-i Saadet
Üsküdar Belediyesi

İlgili Haberler

İstanbul’da Polisten Huzur Uygulaması

Hırka-i Şerif Cuma Günü Ziyarete Açılacak

Ümraniye Sarıkaya Camisi’nin Açılışı Yapıldı

Kağıthane’de Trafikte Tartışıp Kazaya Neden Olan 2 Sürücüye Para Cezası Verildi

Kadıköy’de Otomobile Çarpan İETT Otobüsünün Şoförü Aracını Sürücünün Üzerine Sürdü

İstanbul’da 1 Kişinin Öldüğü Trafik Kazasının 17 Yaşındaki Şüphelisinin Yurt Dışına Çıktığı Belirlendi

Hazine Ve Maliye Bakanı Şimşek Bilecik’te Ziyaretlerde Bulundu

Kocaeli’de Evinin Önünde Silahlı Saldırıya Uğrayan Genç Kadın Öldü

Tekirdağ’da Down Sendromlu Fotoğrafçı Dördüncü Sergisini Açtı

Hakkında 75 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı

Darıca Belediye Başkanı Bıyık Gazetecilerle Sahur Yaptı

Üniversite Adayları İçin Deneme Sınavı Yapıldı