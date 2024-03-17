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İstanbul’daki Rus Vatandaşları Sandık Başına Gitti

İstanbul'daki Rus vatandaşları, devlet başkanlığı seçimi için Rusya'nın Beyoğlu'ndaki İstanbul Başkonsolosluğu'nda oy kullandı.

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Başkonsoloslukta kurulan seçim merkezine gelen İstanbul’daki Ruslar, İstiklal Caddesi’nde yoğunluk oluşturdu. Sıraya giren seçmenler, tek tek içeri alınarak kurulan sandıklarda oylarını kullandı.

Bu sırada Rus vatandaşı olduğu öğrenilen bir kadın, caddede pasaportunu yakıp Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşı protesto etti.

Polis ekiplerinin gözaltına aldığı kadın, polis merkezine götürüldü. Başka bir seçmen kadın ise yanında Sibirya kurdu ile oy kullanmaya geldi.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Devlet Başkanı Seçimi
Rusya

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