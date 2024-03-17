İstanbul’daki Rus Vatandaşları Sandık Başına Gitti

Başkonsoloslukta kurulan seçim merkezine gelen İstanbul’daki Ruslar, İstiklal Caddesi’nde yoğunluk oluşturdu. Sıraya giren seçmenler, tek tek içeri alınarak kurulan sandıklarda oylarını kullandı.
Bu sırada Rus vatandaşı olduğu öğrenilen bir kadın, caddede pasaportunu yakıp Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşı protesto etti.
Polis ekiplerinin gözaltına aldığı kadın, polis merkezine götürüldü. Başka bir seçmen kadın ise yanında Sibirya kurdu ile oy kullanmaya geldi.
İlgili Haberler
Hilye-i Saadet Sergisi Bağlarbaşı Kongre Ve Kültür Merkezi’nde Açıldı
Gaziosmanpaşa’da Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşüren 5 Sürücüye Para Cezası
İstanbul’da Polisten Huzur Uygulaması
Hırka-i Şerif Cuma Günü Ziyarete Açılacak
Ümraniye Sarıkaya Camisi’nin Açılışı Yapıldı
Kağıthane’de Trafikte Tartışıp Kazaya Neden Olan 2 Sürücüye Para Cezası Verildi