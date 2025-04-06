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İstanbul polisleri 170 araçlık kortejle kenti dolaştı haberi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğünce "Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası" etkinlikleri kapsamında 170 araç ve helikopterin katılımıyla kortej düzenlendi.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlü...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
İstanbul polisleri 170 araçlık kortejle kenti dolaştı haberi

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce “Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası” etkinlikleri kapsamında 170 araç ve helikopterin katılımıyla kortej düzenlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne bağlı 50 motorize ekip ve 30 ekip aracı, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı 52 motorize ekip ve 30 ekip aracıyla 8 zırhlı araçtan oluşan kortej, Kadıköy Bostancı sahil yolunda toplandı.

Havada bir polis helikopterinin de eşlik ettiği kortejdeki motosikletlerde Türk bayrağı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün bayrakları yer alırken, ekip araçlarının önlerine de Türk bayrakları asıldı.

Sirenler eşliğinde yola çıkan kortej, Bağdat Caddesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Haliç Köprüsü, Vatan Caddesi, Bozdoğan Kemeri, Eminönü Meydanı ve Sarayburnu'ndan geçerek Sultanahmet Meydanı'na geldi.

Motosikletli ekipler burada Alman Çeşmesi ile Dikilitaş arasındaki alana sıralandı.

Güzergah boyunca korteji gören vatandaşlar ve araçlardaki sürücüler cep telefonlarıyla o anları kayda aldı.

Bazı vatandaşlar alkışlayarak bazıları ise araçlarının kornalarına basarak polislere destek verdi.

Sultanahmet'teki yerli ve yabancı turistler de polislerin Polis Haftası'nı kutladı, fotoğraf çektirdi.

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