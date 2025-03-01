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“İstanbul Uluslararası Spor Filmleri Festivali” 20 Mart’ta başlayacak haberi
Balıkesir’de çocuklar soğuktan etkilenen köpeği kalp masajıyla hayata döndürdü haberi
Şeyh Galib’in başyapıtı “Hüsn ü Aşk”, çizgi romana uyarlandı haberi
Balıkesir’de firari hükümlü yakalandı haberi
Kırklareli’nde gıda işletmeleri denetlendi haberi
Selimiye Camisi ramazanı sınırlı sayıda ziyaretçiyle karşıladı haberi
Kırklareli’nde dilencilere yönelik denetim yapıldı haberi
Grup Dergah, ramazana özel “Can Muhammed (S.A.V)” ilahisini seslendirdi haberi
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“İstanbul Uluslararası Spor Filmleri Festivali” 20 Mart’ta başlayacak haberi

İSTANBUL (AA) - Sporun anlatım gücünü beyaz perdeye taşıyan "İstanbul Uluslararası Spor Filmleri Festivali" bu yıl ilk kez sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.Belgesel sinemacı Gökçe Kaan Demirkıran'ın direktörlüğünde düzenlenecek olan festival, 2...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
“İstanbul Uluslararası Spor Filmleri Festivali” 20 Mart’ta başlayacak haberi

Sporun anlatım gücünü beyaz perdeye taşıyan “İstanbul Uluslararası Spor Filmleri Festivali” bu yıl ilk kez sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Belgesel sinemacı Gökçe Kaan Demirkıran'ın direktörlüğünde düzenlenecek olan festival, 20-23 Mart arasında gerçekleştirilecek.

Hope Alkazar'da düzenlenen festivalin tanıtım toplantısında, festivalin bu yılki temasının “Kan, Ter, Gözyaşı” olduğu açıklandı.

Toplantıda festival direktörü Demirkıran, festival yarışmasında 24 ülkeden 95 film başvurusu aldıklarını belirterek, 9 kısa film ve 11 belgesel filmin yarışma finalistleri arasına seçildiğini söyledi.

– Festival hakkında

İstanbul Uluslararası Spor Filmleri Festivali, spor kültürüne katkı sağlamak ve bu alanda yeni tartışma alanları açmak amacıyla hayata geçiriliyor.

Türkiye'de artan spor temalı film üretimini teşvik etmeyi ve bu alanda çalışan oyuncuları, yapımcıları ve yönetmenleri bir araya getirmeyi hedefleyen festival boyunca yaklaşık 60 film izleyiciyle buluşacak.

Festival kapsamında gösterimler, Beyoğlu Atlas 1949 Sineması ve Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Yeşilçam Sineması'nda gerçekleştirilecek.

Festivalin tüm tasarım çalışmaları ise Monroe Creative Studio'nun kurucu ortağı ve yaratıcı yönetmeni olan Onur Gökalp ve ekibi tarafından yapıldı.

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