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İstanbul Valisi Gül, Darülaceze sakinleriyle bayramlaştı haberi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Davut Gül, Ramazan Bayramı dolayısıyla ziyaret ettiği Darülaceze sakinleriyle kahvaltı sofrasında bir araya gelerek bayramlaştı. Şişli'deki Darülaceze Başkanlığına gelen Vali Gül'ü, Darülaceze Başkanı Elmas Esra Cec...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
İstanbul Valisi Gül, Darülaceze sakinleriyle bayramlaştı haberi

İstanbul Valisi Davut Gül, Ramazan Bayramı dolayısıyla ziyaret ettiği Darülaceze sakinleriyle kahvaltı sofrasında bir araya gelerek bayramlaştı.

Şişli'deki Darülaceze Başkanlığına gelen Vali Gül'ü, Darülaceze Başkanı Elmas Esra Ceceli İslam ile görevliler karşıladı.

Çocukların da eşlik ettiği kahvaltı etkinliğinde konuşan Vali Gül, organizasyonu düzenleyenlere teşekkür ederek, herkesin bayramını kutladı.

Gül, “Bizler büyük bir aileyiz. Her birimizin çekirdek ailesi var ama millet olarak, 86 milyon olarak kocaman bir aileyiz. Dolayısıyla da bu ailenin bir ferdi olarak kimi zaman sizlerle, kimi zaman toplumun farklı kesimleriyle bayramlaşıyoruz, bayramlaşacağız. Rabb'im tekrarına kavuştursun. Allah, kazasız belasız bir yıl nasip etsin inşallah.” ifadelerini kullandı.

Darülaceze Başkanı İslam da çok güzel ramazan geçirdiklerini belirterek, çocuklarla bayram sabahında bir arada olmayı çok önemsediklerini söyledi.

İslam, çocukların Darülaceze'de kalan ninelerini ve dedelerini ziyaret etmelerinden duyduğu mutluluğu dile getirerek, çocukların büyüdüklerinde bu hizmeti daha ileri götüreceklerini kaydetti.

Katılımından dolayı Vali Gül'e teşekkür eden İslam, “Ailecek bir aradayız. Ne kadar güzel, ne kadar şükretsek az. Bayramınızı yeniden tebrik ediyorum.” dedi.

– “Burada bir tek annemiz ve babamız yok, her şey var”

Darülaceze sakini Mücella Keser ise mutluluğunu ifade ederek, bayramda yaptığı kahvaltının kendisi için başka bir anlamı olduğunu söyledi.

Yapılan bayram ziyaretleriyle kendisini daha da güvende hissettiğini anlatan Keser, “Darülaceze'de günlerim çok güzel geçiyor. Güzel arkadaşlarımız var. Bu ramazan o kadar çok gezdik ki 10 sene gezmesek yeri var diyebilirim. Hemen hemen her akşam iftardaydık. Yeni yapılan Darülacemize iki üç kere iftara gittik. Çok mutlu olduk. Vallahi gezdiriliyoruz, yediriliyoruz, içiriliyoruz, giydiriliyoruz. Burada bir tek annemiz ve babamız yok, her şey var. Allah razı olsun devletimizden, çalışanlarımızdan, başkanımızdan özellikle. Vallahi çok mutluyum. İyi bayramlar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

– “Hatırlanmak güzel şey, insanlar hal hatır sorarsa mutlu oluyoruz”

Darülaceze sakini Basri Değer ise 6 yıldır kurumda kaldığını belirterek, “Aranmaktan, sorulmaktan çok mutlu olduk tabii ki. Valimiz gelmişse, aramışsa, sormuşsa, uğramışsa çok çok mutluyum.” dedi.

Ramazanda günlerinin çok güzel geçtiğini dile getiren Değer, “Sağlık sorunumuz yok, 7/24 sıcak suyumuz akıyor, çamaşırlarımız, çarşaflarımız yıkanıyor. İlgi çok güzel. Hatırlanmak güzel bir şey. İnsanlar uğrarsa, hal hatır sorarlarsa mutlu oluyoruz.” şeklinde konuştu.

Vali Gül, kahvaltıdan sonra kurumda kalanların odalarını ziyaret ederek bayramlarını kutladı, onlara karanfil verdi.

Programa, Şişli Belediye Başkan Vekili Cevdet Ertürkmen ve AK Parti İstanbul Milletvekili Derya Ayaydın da katıldı.

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