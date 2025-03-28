İstanbul ve Kocaeli’deki dolandırıcılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı haberi

İstanbul ve Kocaeli'de internetten elektronik eşyalarını satmak isteyen kişileri dolandıran 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada, elektronik eşya satmak için internet siteleri üzerinden ilan veren kişilere müşteri gibi ulaşan bazı şahısların, ürünleri aldıkları sırada satıcıya sahte banka dekontu gönderdikleri ve dolandırıcılık yaptıkları belirlendi.

Polisin 15 Ocak'tan beri yaptığı çalışmalarda, 3 şüpheli tarafından 37 dolandırıcılık eylemi gerçekleştirildiği tespit edildi.

İstanbul ve Kocaeli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, şüpheliler İ.D. (25), Ş.S. (25) ve H.G. (24) gözaltına alındı. Şüphelilerden biri, evinde saklandığı gizli bölmede yakalandı.

Yapılan sorguda İ.D'nin 80, H.G'nin 7, Ş.S'nin ise 1 suç kaydı olduğu anlaşıldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.