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İstanbul’da aracındaki gizli bölmede uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı haberi

- Aracın düzenekle açılan kapısındaki gizli bölmede uyuşturucu ve para desteleri ile cep telefonu bulundu

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
İstanbul’da aracındaki gizli bölmede uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı haberi

Beşiktaş'ta aracındaki düzenekle açılan gizli bölmede uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı yunus polisleri, Balmumcu Mahallesi'nde dün şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçtan indirilen sürücü H.İ'nin (38) üst aramasında 1,6 gram kokain ele geçiren ekipler, detaylı inceleme ve arama yaptı.

Araçtaki mıknatıs ve sürücü kapısındaki çarpı işaretini fark eden polis, düzenekle açılan arka kapıdaki gizli bölmeye ulaştı.

Bölmedeki çoraplarda 32 parça halinde uyuşturucu madde, 103 bin lira ile bir cep telefonu bulundu.

Gözaltına alınan sürücü H.İ'nin çeşitli suçlardan 9 kaydının olduğu belirlendi.

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