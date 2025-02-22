İstanbul’da “Bağımlılık ve İyileşme Sempozyumu” düzenlendi haberi

İstanbul'da düzenlenen “Bağımlılık ve İyileşme Sempozyumu”nda, dünyanın ortak sorunu olarak nitelendirilen bağımlılıkla mücadele ele alındı.

Bağımlılık Akademisi, Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi ile Kent Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen sempozyum, Kent Üniversitesi Taksim Kampüsü'nde gerçekleştirildi.

Sempozyumun Bilimsel Kurul Başkanı Prof. Dr. Kültegin Ögel, bağımlığın ağır sonuçlar doğurduğunu ve yaygınlaşmaya devam ettiğini söyledi.

Bağımlılığın önce tespit ardından doğru bir şekilde tedavi edilmesi gerektiğini ifade eden Ögel, “Bağımlılık gelişebilen bir hastalıktır, bağımlılığın iyileşebilmesi için gerçekten etkili ve doğru yöntemler kullanmamız gerekiyor. Bu alanda çalışan insanların yani psikolog, psikiyatrist, aile hekimi, hemşire, diyetisyen ve sosyal çalışmacı gibi tarafların multidisipliner bir yaklaşım ile tedavide rol oynaması son derece önemli. Sempozyumu da tam olarak bu amaçla hayata geçirdik.” diye konuştu.

Bağımlılığın çok çeşitli biçimlerde olabildiğini vurgulayan Ögel, sadece bağımlının tedavisi değil, ailenin tedavisi ve topluma yönelik bazı iyileştirmelerin de ele alınması gerektiğini ifade etti.

Prof. Dr. Wim Van Den Brink ise yapılan bir araştırmanın sonuçlarına değinerek, şunları aktardı:

“Ebeveynlerinizde alkol bağımlılığı varsa, alkole bağımlı olma olasılığınız daha yüksektir. 2020 yılında yayınlanan bir genom çalışmamız ise genetik faktörlere baktığımızda madde kullanımı, dikkat eksikliği, otizm ve majör depresyonun aynı genetik risk faktörlerini paylaştıklarını gördük. Ayrıca yapılan araştırmalar, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan bireylerin bağımlılığa yatkınlığının yüzde 50 daha yüksek olduğunu ortaya koyuyor.”

Etkinlikte İyileşme Danışmanı Mert Kamçı ise eski bağımlı olarak yaşadıklarını anlattı.

Sempozyumda, “Bağımlılık ve Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu”, “Kumar Bağımlılığı ve Tedavide Motivasyonun Önemi”, “Bağımlılık ve Şizofreni İlişkisi”, “İyileşme Sonrası Bağımlılığın Tekrar Başlaması Nasıl Önlenebilir”, “Kadın ve Ruh Sağlığı”, “İyileşme Danışmanlarının Görevleri”, “Çocuk ve Gençlerde Bağımlılığın Başlama Nedenleri”, “Beslenme ve Bağımlılık”, “Bağımlılık Tedavisinde Hemşirelerin Rolü” gibi konular ele alındı.