İstanbul’da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi haberi

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden olurken, bazı bölgelerde araçlar yolda kaldı, kazalar meydana geldi.

Dün akşam kentin yüksek kesimlerinde başlayan kar, sabah saatlerinden itibaren kent genelinde etkili oldu.

Avrupa Yakası'nda özellikle Büyükçekmece, Beylikdüzü, Başakşehir, Avcılar, Arnavutköy, Esenyurt, Küçükçekmece ve Sultangazi'de yollar karla kaplandı.

Sabah saatlerinde işlerine ve okullarına gitmek isteyenler, kar yağışı nedeniyle oluşan trafikte araçlarıyla güçlükle ilerleyebildi.

Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde rampa çıkmakta zorlanan araçlar yolda mahsur kaldı. Osman Gazi Caddesi'nde bir İETT otobüsü kar nedeniyle kayganlaşan yolda durağa kayarak yanaştı. Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde ise yokuş aşağı kayan otomobil, kaldırımda yürüyen kişiye çarptı.

Arnavutköy Şamlar Bağlantı Yolu'nda kar küreme araçlarının gelmemesi nedeniyle bir tır sürücüsü aracıyla mahsur kaldı.

Esenyurt Piri Reis Mahallesi'nde yokuş çıkmakta zorlanan araçlar, geri kayarak kazalara yol açtı. Olay yerine gelen polis ekipleri, önlem amaçlı kumlama çalışması yapılana kadar yolları ulaşıma kapattı.

– Sarıyer'de buzlanan yolda araçlar güçlükle ilerledi

Başakşehir Bahçeşehir Mahallesi'nde de farklı noktalarda kazalar meydana gelirken, motosikletliler karla kaplı yolda ilerlemekte güçlük çekti. Bir motosikletli, yokuşu çıkamayınca aracını iterek götürmek zorunda kaldı.

Başakşehir Yunus Emre Caddesi'nde bir İETT otobüsü yolda kalırken cadde ulaşıma kapandı. Başakşehir 4. Etap'ta da yolda kalan bir İETT otobüsünü vatandaşlar iterek kurtarmaya çalıştı.

Beylikdüzü'nde başlayan yoğun kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Gürpınar'da yokuşta kaymaya başlayan otomobil, kaldırıma çıktıktan sonra aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kavaklı'da ise bir otomobil kayarak park halindeki 4 araca çarptı.

Habipler-Mahmutbey yolunun Sultangazi kesiminde etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Sarıyer'de etkili olan kar nedeniyle Zekeriyaköy Kilyos Caddesi'nde buzlanan yolda araçlar güçlükle ilerledi.

– Kentte 9 ilçede eğitime ara verildi

Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle Başakşehir, Esenyurt, Avcılar, Arnavutköy, Beylikdüzü, Beykoz, Sultangazi, Büyükçekmece ve Küçükçekmece'de eğitime ara verildi. Tatil haberinin ardından bazı öğrenciler evlerine yürüyerek giderken, bazıları da kartopu oynayarak karın keyfini çıkardı.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi çevresinde etkili olan kar yağışı dronla görüntülendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), kar yağışının yarın sabah saat 07.00 itibarıyla Avrupa Yakası'nda Başakşehir, Büyükçekmece, Arnavutköy, Silivri ve Çatalca ilçelerinde başlamasının beklendiğini, öğle saatlerinden itibaren ise Anadolu Yakası'nda Şile, Kartal, Pendik ve Tuzla ilçelerinde yoğun kar geçişlerinin öngörüldüğünü duyurdu.