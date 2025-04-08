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İstanbul’da gişelerde tıra çarpan araçta ölen kişinin cenazesi Sakarya’da defnedildi haberi

SAKARYA (AA) - Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul kesiminde gişelerde bekleyen tıra arkadan çarpan araçta hayatını kaybeden Cihat Duman'ın (31) cenazesi, Sakarya'da toprağa verildi. Adapazarı ilçesi Yağcılar Mahallesi Osmanlılar Camisi'nde düzenle...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
İstanbul’da gişelerde tıra çarpan araçta ölen kişinin cenazesi Sakarya’da defnedildi haberi

Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul kesiminde gişelerde bekleyen tıra arkadan çarpan araçta hayatını kaybeden Cihat Duman'ın (31) cenazesi, Sakarya'da toprağa verildi.

Adapazarı ilçesi Yağcılar Mahallesi Osmanlılar Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine Duman'ın ailesi ve yakınları katıldı.

Cenaze, öğle vakti kılınan namazın ardından Adapazarı Emirsultan Mezarlığı'na defnedildi.

Dün, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Pendik mevkisi Ankara istikametindeki Mecidiye Gişeleri'nden geçmek için bekleyen 59 FG 562 plakalı tıra arkadan gelen Cihat Duman idaresindeki 34 HMN 436 plakalı hafif ticari araç çarpmış, sıkıştığı yerden çıkarılarak hastaneye kaldırılan Duman, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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