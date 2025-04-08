İstanbul’da iş yeri kurşunlanmasına ilişkin yakalanan 2 zanlı tutuklandı haberi

İstanbul'da iş yeri kurşunlanmasına ilişkin düzenlenen ve 11 Kalaşnikof marka tüfek, 6 tabanca ile 23,5 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 15 Şubat'ta Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki bir iş yerinin kurşunlanması üzerine çalışma başlattı.

Çalışmada, kurşunlanan iş yerinin yanındaki dükkanın sahibi A.Ç'nin yurt dışı hatlarından aranarak tehdit edildiği, kendisine oğlunun fotoğrafı ile “D'yi seviyorsan ulaş bize, oğlundan ayrı kalma.” şeklinde mesaj gönderildiği ve 10 milyon lira istendiği belirlendi.

Kurşunlama olayından yarım saat sonra şüphelilerin, telefonla aradıkları A.Ç'ye tek gösterimlik video gönderdikleri tespit edildi.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, zanlıların kullandığı motosikletin kurşunlama olayı öncesi Esenyurt Yenikent Mahallesi'ndeki otoparktan çıktığını, olay sonrası da ayni otoparka girdiğini belirledi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ile Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince koordineli yürütülen çalışmalarda kimlikleri belirlenen zanlılar M.T (25) ile N.D (25), 27 ve 29 Mart'ta Esenyurt'taki adrese düzenlenen baskında yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.

– İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız'dan açıklama

Operasyon kapsamında ele geçirilen 11 Kalaşnikof marka tüfek, 6 tabanca, çok sayıda mermi ve 23,5 kilogram uyuşturucu madde Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğünde sergilendi.

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, operasyona ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, “İstanbul'un huzuru Türkiye'nin huzuru anlayışıyla arkadaşlarımız, İstanbul Emniyetimiz 7/24 sahada mücadele vermektedir. Esenyurt ilçemizde kurşunlamalara yönelik çalışmalarda 11 Kalaşnikof, 6 tabanca, 20 kilo esrar ve 3,5 kilo kokain ele geçirdi arkadaşlarımız. İstanbul'un huzuru için çalışmaya devam edeceğiz. Suç ve suçlu gruplarla mücadeleyi sürdüreceğiz.” diye konuştu.

Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası'na da işaret eden Yıldız, şunları kaydetti:

“Malumunuz, bu hafta Emniyet Teşkilatımızın 180. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. Şanla, şerefle yazılan bir tarihi var. Diyarbakır'da Ali Gaffar Okkan olarak, İzmir'de Fethi Sekin olarak, Vodafone Arena'da mesai arkadaşım Vefa Karakurdu olarak, 15 Temmuz'da Meriç Alemdar ve arkadaşları olarak teşkilatımız nice şehitler verdi. Hepsini rahmetle anıyorum. Gazilerimize ve emeklilerimize sağlık ve huzur diliyorum. Mensubu olmaktan gurur duyduğumuz teşkilatımızın bu haftasında bizleri yalnız bırakmayan basın mensuplarına ve bize destek veren İstanbul halkına teşekkür ediyorum.''