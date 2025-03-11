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İstanbul’daki inanç grupları temsilcileri iftarda bir araya geldi haberi
Edirne Emniyet Müdürlüğünde iftar programı düzenlendi haberi
Zeytinburnu’nda 287 düzensiz göçmen yakalandı haberi
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İstanbul’daki inanç grupları temsilcileri iftarda bir araya geldi haberi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentte yaşayan inanç gruplarının temsilcilerini iftarda bir araya getirdi.Şişli'deki İstanbul Kongre Merkezi Emirgan Salonu'nda düzenlenen iftar programında konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
İstanbul’daki inanç grupları temsilcileri iftarda bir araya geldi haberi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentte yaşayan inanç gruplarının temsilcilerini iftarda bir araya getirdi.

Şişli'deki İstanbul Kongre Merkezi Emirgan Salonu'nda düzenlenen iftar programında konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ramazanın İslam alemine ve insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesini Allah'tan niyaz etti.

İstanbul'un bir medeniyetler sofrası olduğunu vurgulayan İmamoğlu, “Asırlardır farklı kültürlerin, farklı medeniyetlerin, dillerin lezzetleriyle dolup taşan kadim bir şehirdir İstanbul. Dünyada bir benzeri yoktur. Günümüzde olduğu gibi, geçmişte de birçok inanç sistemi bu şehirde yan yana varlığını sürdürmüştür.” diye konuştu.

İmamoğlu, şehrin bu çeşitliliğinin birlikte yaşama kültürünün en yüce temelini oluşturduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

“Biz de başından beri bu anlayışı benimseyerek, farklılıkları zenginliğimiz olarak görüp tüm inanç gruplarına muhabbetle, bir sorumluluk duygusuyla hizmet etmeyi kendimize görev bildik ve bilmeye devam edeceğiz. Bu görevimiz gereği olarak kurduğumuz Dini Kurum ve Topluluklarla İlişkiler Müdürlüğümüzün de toplumsal barış adına şehrimize önemli hizmetler sunacağına inanıyoruz.”

İftara programına, Fener Rum Patriği Bartholomeos, Süryani Ortodoks Cemaati Ruhani Lideri Yusuf Çetin, Türkiye Musevi Hahambaşılığı Temsilcisi Rav Naftali Haleva, Türkiye Caferileri Lideri Selahattin Özgündüz, Türkiye Alevi Dernekleri Federasyonu Başkanı Zeynel Abidin Koç, Şişli Müftüsü Tahsin Aydın ve davetliler katıldı.

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