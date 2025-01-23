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Çanakkale Boğazı’nda arızalanan gemi kurtarıldı haberi
KTSO Başkanı Ilık, AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı haberi
Kırklareli Valisi Turan, ziyaretlerde bulundu haberi
Kırklareli’nde yaşama yol veren “Fermuar sistemi” tanıtıldı haberi
THY, 13 yıl sonra Suriye uçuşlarına yeniden başladı haberi
Bursa “İRAP Endüstriyel Kazalar Toplantısı” gerçekleştirildi haberi
Ümraniye’de benzin istasyonunda çıkan yangın söndürüldü haberi
Bursa’da gece kulübü çalışanı 3 kişi silahlı saldırıda yaralandı haberi
Bursa’da birini bıçaklayıp kaçarken kaza yapan zanlının aracında bulunan kişi hayatını kaybetti haberi
Kapıkule’de vücuduna sardığı uyuşturucuyla yakalanan şüpheli ve tır şoförü tutuklandı haberi
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İstanbul’un bazı bölgelerinde ve Boğaz’da sis etkili oldu haberi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
İstanbul’un bazı bölgelerinde ve Boğaz’da sis etkili oldu haberi

İSTANBUL (AA) – İstanbul'un bazı bölgeleri ile Boğaz'da sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu, görüş mesafesinin azalması nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte zorlandı.

Sabah saatlerinde Avrupa Yakası'nda Esenyurt, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Fatih ile çevresinde yoğun sis görüldü.

Sis nedeniyle yerleşim yerlerinde görüş mesafesi azalırken vatandaşlar, yüksek binaları görmekte zorlandı. Sürücüler araçlarıyla trafikte güçlükle ilerledi.

Sis, Haliç ile Galata köprülerinde de etkisini gösterdi.

TEM Bahçeşehir-Mahmutbey mevkiinde araçların ilerlemekte zorlanması nedeniyle bölgede yoğun trafik oluştu.

Anadolu Yakası'nda, Ümraniye, Üsküdar, Maltepe, Ataşehir, Çekmeköy, Kadıköy ile Kartal'ın yüksek kesimlerinde yer yer sis etkili oldu.

İstanbul Boğazı ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de görüş mesafesi düştü.

Sis farlarını açan araçlar, köprüdeki yoğun trafikte kontrollü ilerledi.

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