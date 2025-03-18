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Kadıköy’de trafiği tehlikeye düşüren araç sürücüsü ve açılır tavanda oturan yolcuya ceza haberi
CHP heyetinden eski Sarıyer Belediye Başkanı Genç’e cezaevinde ziyaret haberi
Küçükçekmece Denetimli Serbestlik Müdürlüğü 18 Mart şehitlerini etkinliklerle andı haberi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi yıl dönümü töreninde konuştu: haberi
Mudanya’da Çanakkale şehitleri anıldı haberi
Ata Yatırım, İstanbul ve Ankara’da 2 yeni şube açtı haberi
Çanakkale kahramanlarından Seyit Onbaşı, mezarı başında anıldı haberi
Bursa Deniz Otobüslerinin 4 seferi iptal edildi haberi
İstanbul’da 18 Mart şehitleri törenle anıldı haberi
Balıkesir Lisesinin şehit izcileri için temsili uğurlama töreni düzenlendi haberi
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Kadıköy’de trafiği tehlikeye düşüren araç sürücüsü ve açılır tavanda oturan yolcuya ceza haberi

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de, iki kişinin açılır tavanından dışarıya çıkarak tehlikeli hareketler yaptığı aracın sürücüsüne "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem yapıldı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekip...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kadıköy’de trafiği tehlikeye düşüren araç sürücüsü ve açılır tavanda oturan yolcuya ceza haberi

Kadıköy'de, iki kişinin açılır tavanından dışarıya çıkarak tehlikeli hareketler yaptığı aracın sürücüsüne “trafik güvenliğini tehlikeye sokmak” suçundan adli işlem yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, Suadiye'de ilerleyen bir aracın, açılır tavanında oturur vaziyetteki iki kişinin tehlikeli hareketler yaptığı anlara ait sosyal medyada yayınlanan görüntüler üzerine çalışma yapıldı.

Aracın plaka bilgilerinden kimlikleri tespit edilen sürücü E.A. (19) ile birlikte arabanın açılır tavanında oturan İ.I.G. (14) ve E.C. (17) isimli kişiler yakalandı.

E.A. ve E.C'ye, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında, “cam filmi kullanımı”, “ses cihazlarını kamu huzurunu bozacak şekilde kullanmak”, “saygısızca araç kullanmak” ve “emniyet kemeri kullanmamak” maddelerinden toplam 6 bin 139 lira para cezası kesildi.

Ayrıca araç sürücüsü E.A. hakkında “trafik güvenliğini tehlikeye sokmak” suçundan adli işlem yapıldı.

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