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Kağıthane’de üzerine yük asansörünün sepeti düşen kişi yaralandı haberi

İSTANBUL (AA) - Kağıthane'de, halatı kopan yük asansörünün sepeti üzerine düşen kişi yaralandı.Fazilet Caddesi'nde dört katlı binaya dışarıdan malzeme taşımak için kullanılan yük asansörünün sepetinin halatı, henüz belirlenemeyen nedenle koptu. Se...