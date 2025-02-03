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Şile’de motosikletin üzerinde tehlikeli şekilde motosiklet taşınması cep telefonu kamerasında haberi
ÇOMÜ akademisyenleri Ege Denizi’nde yaşanan deprem fırtınasını değerlendirdi haberi
Bilecik’te bayat ekmek ve yemek artıklarından mama üretiliyor haberi
İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız, okul çevrelerinde yapılan denetimlere katıldı haberi
Edirne’de jandarma ekipleri okul servislerini denetledi haberi
Bahçelievler’de 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırı güvenlik kamerasında haberi
Pendik’te yıkılan binada doğal gaz borusunun patlaması sonucu yangın çıktı haberi
Milli Eğitim Bakanı Tekin, Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi’nin açılışında konuştu: haberi
İstanbul’da aracıyla makas atan sürücünün neden olduğu kaza kamerada haberi
CHP İstanbul İl Başkanlığından okulların ikinci dönemine ilişkin basın açıklaması haberi
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Kağıthane’de üzerine yük asansörünün sepeti düşen kişi yaralandı haberi

İSTANBUL (AA) - Kağıthane'de, halatı kopan yük asansörünün sepeti üzerine düşen kişi yaralandı.Fazilet Caddesi'nde dört katlı binaya dışarıdan malzeme taşımak için kullanılan yük asansörünün sepetinin halatı, henüz belirlenemeyen nedenle koptu. Se...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kağıthane’de üzerine yük asansörünün sepeti düşen kişi yaralandı haberi

Kağıthane'de, halatı kopan yük asansörünün sepeti üzerine düşen kişi yaralandı.

Fazilet Caddesi'nde dört katlı binaya dışarıdan malzeme taşımak için kullanılan yük asansörünün sepetinin halatı, henüz belirlenemeyen nedenle koptu.

Sepet, aşağıda bekleyen K.K'nin üzerine düştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan K.K, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ekipler, olay yerinde çalışma yaptı.

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