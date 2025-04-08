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Kandıra’da samanlıkta çıkan yangın söndürüldü haberi

KOCAELİ (AA) - Kandıra'da samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Kırsal Bozburun Mahallesi'nde bulunan Serkan F'ye ait çiftliğin içerisindeki samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine itfaiy...