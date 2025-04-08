Kandıra’da samanlıkta çıkan yangın söndürüldü haberi

Kandıra'da samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kırsal Bozburun Mahallesi'nde bulunan Serkan F'ye ait çiftliğin içerisindeki samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın hasara neden oldu.
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