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Çanakkale’de 19 polis aracı hizmete alındı haberi
Kocaeli’de bir kişinin tüfekle öldürülmesine ilişkin yakalanan zanlı tutuklandı haberi
Kırklarelispor-Kocaelispor maçının ardından haberi
LÖSEV, ramazanda kanserle mücadele eden ailelere gıda kolisi ulaştıracak haberi
Bursa’da 47 yabancı uyrukluyu izinsiz çalıştıran 4 şüpheli yakalandı haberi
İstanbul’da metrobüs durağına bağlanan alt geçidi su bastı haberi
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Kapıkule’de bir tırda 30 kilo 246 gram uyuşturucu ele geçirildi haberi

EDİRNE (AA) - Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırda 30 kilo 246 gram skunk ele geçirildi, 2 zanlı tutuklandı. Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde getireceği tespit edilen V.U'nun kullandığı t...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kapıkule’de bir tırda 30 kilo 246 gram uyuşturucu ele geçirildi haberi

Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırda 30 kilo 246 gram skunk ele geçirildi, 2 zanlı tutuklandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde getireceği tespit edilen V.U'nun kullandığı tırı sınır kapısından geçtiği sırada durdurdu.

Tırda yapılan aramada 30 kilo 246 gram skunk ele geçirildi.

Polis ekipleri, V.U'yu ve uyuşturucuyu teslim almaya geldiği değerlendirilen M.Y. ile A.K'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesine sevk edilen V.U. ve M.Y. tutuklandı, A.K. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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