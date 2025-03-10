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Karaca “Red Carpet Collection” ile kırmızı halı davet yemeğinde yer aldı haberi

İSTANBUL (AA) - Hollywood'un görkemli ödül töreni için dünyaca ünlü şef Wolfgang Puck'ın hazırladığı yemekler, bu sene de Karaca "Red Carpet Collection" ile yıldız isimlere sunuldu.Şirketten yapılan açıklamaya göre, sektörde gerçekleştirdiği dikka...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Karaca “Red Carpet Collection” ile kırmızı halı davet yemeğinde yer aldı haberi

Hollywood'un görkemli ödül töreni için dünyaca ünlü şef Wolfgang Puck'ın hazırladığı yemekler, bu sene de Karaca “Red Carpet Collection” ile yıldız isimlere sunuldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sektörde gerçekleştirdiği dikkati çekici sponsorluklar ve tasarım odaklı çalışmalarını yurt dışında açtığı mağazalarla devam ettiren Karaca'nın 17 özel yemek takımından oluşan Red Carpet Collection isimli özel yemek takımı serisi, Hollywood yıldızlarıyla Los Angeles'ta bir araya geldi.

1995'ten beri film endüstrisinin en prestijli ödül töreninin parti menülerini hazırlayan dünyaca ünlü şef Wolfgang Puck'ın hazırladığı yemekler, Red Carpet Collection'da yer alan “Fine Pearl Extra Nish” ile servis edilerek unutulmaz bir sofra deneyimi sundu.

30 yılı aşkın süredir ödül sezonun partisi Oscar'ın yemeklerini hazırlayan şef Wolfgang Puck'ın Karaca'dan seçtiği ürünlerden oluşan Red Carpet Collection'da, gerçek inci tozundan üretilen Fine Pearl Extra Nish, Fine Pearl Extra Chanak ve modern çizgilerden oluşan Earth Collection Cupid takımları yer aldı.

Hollywood'un ünlü isimlerinin ödül töreni sonrası farklı lezzetleri deneyimlediği davette, Karaca Red Carpet Collection ile unutulmaz bir deneyim yaşattı.

1973'te İstanbul'da kurulan ve Türk tasarımcıların elinden çıkan ürünleriyle kırmızı halı töreninde, yıldızların sofrasında yerini alan Karaca, bir Türk markası olarak ismini uluslararası arenada temsil etmenin gururunu yaşamaya devam ediyor.

Açıklamada, menüyü tanıtmak için restoranında düzenlediği etkinlikteki görüşlerine yer verilen Puck, Karaca'nın ürünlerini sadece bu partide değil menüsünü hazırladığı tüm özel etkinliklerde kullanacağını belirtti.

Puck, “Türkiye’deki restoranlarıma, mutfakta kullandığım malzemelere bakarsanız ben zaten yarı Türk sayılırım. Şimdi Türkiye'den Karaca ile en iyi porselenler de bizde. Bence Yılın En İyi Tabakları Ödülü'nü Karaca alacak.” ifadesini kullandı.

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