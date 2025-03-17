Paylaş

Karasu’da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü haberi

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında 6 dönüm zarar gördü.Yassıgeçit Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye Karasu Orman İşletme Müdürlüğü ve Karasu İtfaiy...