SON DAKİKA
Türkiye’nin milli elektrikli hızlı trenlerinde Bursa imzası haberi
Omuz ağrısının tedavi edilmezse kalıcı hasara yol açabildiği bildirildi haberi
KKTC’de yağlı güreşler, Edirne’nin rol modelliğinde yeniden canlandırılacak haberi
Bursa’da Ramazan Bayramı öncesi marketler denetlendi haberi
Güney Marmara’da organ nakli bekleyen hastaların hayatına dokundular haberi
6 Şubat depremlerinin ardından görülen aşırı yağışların nedeni “atmosferik nehir” haberi
Bursa’daki tarihi eser operasyonunda bir şüpheli yakalandı haberi
Baba mirası çalgı yapımına aşklarıyla sahip çıktılar haberi
Kocaeli’de bazı meyve ağaçları çiçek açtı haberi
İstanbul’da yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 29 şüpheli adliyede haberi
Türkiye’nin milli elektrikli hızlı trenlerinde Bursa imzası haberi
Omuz ağrısının tedavi edilmezse kalıcı hasara yol açabildiği bildirildi haberi
KKTC’de yağlı güreşler, Edirne’nin rol modelliğinde yeniden canlandırılacak haberi
Bursa’da Ramazan Bayramı öncesi marketler denetlendi haberi
Güney Marmara’da organ nakli bekleyen hastaların hayatına dokundular haberi
6 Şubat depremlerinin ardından görülen aşırı yağışların nedeni “atmosferik nehir” haberi
Bursa’daki tarihi eser operasyonunda bir şüpheli yakalandı haberi
Baba mirası çalgı yapımına aşklarıyla sahip çıktılar haberi
Kocaeli’de bazı meyve ağaçları çiçek açtı haberi
İstanbul’da yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 29 şüpheli adliyede haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Karasu’da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü haberi

Karasu’da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü haberi

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında 6 dönüm zarar gördü.Yassıgeçit Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye Karasu Orman İşletme Müdürlüğü ve Karasu İtfaiy...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Karasu’da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü haberi

Sakarya'nın Karasu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında 6 dönüm zarar gördü.

Yassıgeçit Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Karasu Orman İşletme Müdürlüğü ve Karasu İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler sevk edildi.

Karadan ulaşımın zor olduğu yangın bölgesinde ekipler, arazözler yardımıyla alevlere müdahale etti.

Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Vatandaşların kuru ot ve bahçe atıklarını temizlerken daha dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunan yetkililer, bölgedeki ormanlık alanlarda benzer olayların önüne geçmek için ek önlemlerin alınacağını bildirdi.

İlgili Haberler

Kırklareli Valisi Turan şehit aileleri ve gazileriyle buluştu haberi
Yerel
17 Mart 2025, 10:44

Kırklareli Valisi Turan şehit aileleri ve gazileriyle buluştu haberi

Solmaz yeni nesil treyler yatırımı yaptı haberi
Yerel
17 Mart 2025, 10:30

Solmaz yeni nesil treyler yatırımı yaptı haberi

Keşan’da çiftlikte çıkan yangın söndürüldü haberi
Yerel
17 Mart 2025, 10:24

Keşan’da çiftlikte çıkan yangın söndürüldü haberi

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Pazaryeri ilçesinde iftar programına katıldı haberi
Yerel
17 Mart 2025, 10:00

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Pazaryeri ilçesinde iftar programına katıldı haberi

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Pazaryeri ilçesinde incelemelerde bulundu haberi
Yerel
17 Mart 2025, 09:14

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Pazaryeri ilçesinde incelemelerde bulundu haberi

İstanbul’da haftanın ilk iş gününde trafikte yoğunluk yaşanıyor haberi
Yerel
17 Mart 2025, 09:10

İstanbul’da haftanın ilk iş gününde trafikte yoğunluk yaşanıyor haberi

Kuzey Marmara Otoyolu’nda 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı haberi Kuzey Marmara Otoyolu’nda 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı haberi Tekirdağ’da apartman dairesinde çıkan yangında bir kişi öldü haberi Tekirdağ’da apartman dairesinde çıkan yangında bir kişi öldü haberi