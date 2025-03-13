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Kartal’da metruk bir binada çıkan yangın söndürüldü haberi
Bursa’da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü haberi
Bursa’da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı haberi
İstanbul’da alev alan özel halk otobüsü kullanılamaz hale geldi haberi
Edirne’de uluslararası öğrenciler iftarda bir araya geldi haberi
Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası haberi
Cemaat Vakıflarının geleneksel iftar daveti İstanbul’da düzenlendi haberi
Sakarya’da öğrenci yurdunda çıkan yangın nedeniyle yurt tahliye edildi haberi
İstanbul’da İETT otobüsüyle çarpışan aracın sürücüsü hayatını kaybetti haberi
GÜNCELLEME – Maltepe’de kendilerini şikayet eden kişiye bıçakla saldıran 2 zanlıdan biri tutuklandı haberi
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Kartal’da metruk bir binada çıkan yangın söndürüldü haberi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kartal'da metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Yukarı Mahalle Doğan Sokak'ta bulunan 6 katlı metruk binanın beşinci ve altıncı katlarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.Kısa sürede büyüyen y...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kartal’da metruk bir binada çıkan yangın söndürüldü haberi

İstanbul Kartal'da metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yukarı Mahalle Doğan Sokak'ta bulunan 6 katlı metruk binanın beşinci ve altıncı katlarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın binanın çatı katını da sardı.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangının çıktığı binanın bitişiğinde bulunan ve lojman olduğu öğrenilen apartmanda oturanlar tedbir amaçlı tahliye edildi.

Alevlerin yan binalara sıçramaması için ekipler merdiven yardımıyla iki binaya su püskürttü.

Çevre ilçelerden gelen takviye ekiplerin yardımıyla yangın bir saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı.

Mahalle sakinlerinin yangının başladığı anda metruk binadan üç kişinin dışarı çıktığını ve olay yerinden koşarak kaçtığını iddia etmesi üzerine polis ekipleri çevrede bir süre çalışma yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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