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İstanbul merkezli 8 ilde tefecilik operasyonunda yakalanan 32 şüpheli serbest bırakıldı haberi
Edirne Sağlık Müdürü Yıldırım, Keşan Devlet Hastanesinde incelemede bulundu haberi
Balıkesir’de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı haberi
Balıkesir’de yakalanan 5 göçmen kaçakçısı tutuklandı haberi
Oyuncu Emin Gümüşkaya’nın cenazesi Bursa’da son yolculuğuna uğurlandı haberi
Kazdağları’nda kar yağışı etkili oluyor haberi
Sakarya, Kocaeli ve Karabük’te kar yağışı etkili oluyor haberi
Yeşilay Bilecik Şubesi’nden kurum müdürlerine ziyaret haberi
Türkiye-Katar Karma Ekonomik Komisyonu toplantısı İstanbul’da gerçekleştirildi haberi
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Kazdağları’nda kar yağışı etkili oluyor haberi

- Karayolları ekipleri, yolu açık tutabilmek için belirli aralıklarla tuzlama yapıyor

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kazdağları’nda kar yağışı etkili oluyor haberi

Balıkesir ve Çanakkale sınırlarınca uzanan Kazdağları'nda geceden beri devam eden kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kar yağışının etkili olduğu Kumluca, Hanlar, Deveboynu mevkilerinde sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük yaşıyor.

Karayolları ekipleri, Kazdağları'ndan geçen Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçeleriyle Çanakkale'nin Yenice ilçesi arasında ulaşımın sağlandığı yolu açık tutabilmek için belirli aralıklarla tuzlama yapıyor.

Her 2-3 saatte bir yol kontrolü yapan ekipler, mecbur kalmadıkça vatandaşların bu yolu kullanmamaları çağrısında bulundu.

Trafik ekipleri de kış lastiği ve zincir kontrolü gerçekleştiriyor.

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