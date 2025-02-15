KEFEK ve BM, kadınların siyasete ve karar alma süreçlerine güçlü katılımını hedefliyor haberi

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı Çiğdem Erdoğan, “Kadın erkek eşitliğine duyarlı yapay zeka geliştirmek için öncelikle veri setlerinin çeşitliliğine dikkat etmeliyiz. Farklı cinsiyet, etnik köken, yaş ve sosyoekonomik statüye sahip bireyleri temsil eden, dengeli veri setleri oluşturmak için farkındalık oluşturmalıyız.” dedi.

KEFEK ve Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi Türkiye Ofisince Sapanca ilçesinde bir otelde düzenlenen “Kadınların Siyasete ve Karar Alma Süreçlerine Katılımının Güçlenmesi Bilgi Paylaşım Toplantısı”nda konuşan Erdoğan, bugünün ve geleceğin gündemi olan yapay zekanın ve dijitalleşmenin, karşılarına çıkardığı riskleri ve fırsatları değerlendireceklerini söyledi.

Erdoğan, toplantıda yapay zekanın, kadın erkek fırsat eşitliği perspektifinden ele alınması gerektiğini vurgulamak adına neler yapılabileceği konusunda görüş alışverişinde bulunacaklarını kaydetti.

Yapay zekanın doğru yönde kullanılmasının kadın erkek fırsat eşitliğinin gerçekleştirilmesinde önemli fırsat penceresi sunabileceğini, iş dünyasında da fırsat eşitliğini artırabileceğine işaret eden Erdoğan, bu noktada işe alım süreçlerinde tarafsızlık, ücret adaletsizliklerinin ortadan kaldırılması ve çalışanların yetenekleri ile verimliklerinin cinsiyet gözetmeksizin ölçülebileceğini anlattı.

Erdoğan, yapay zekanın doğru kullanılmamasının ise kadın erkek fırsat eşitliğini zedeleyen önyargıların dijital alana taşınmasına neden olabileceğine dikkati çekti.

Yapay zekanın söz konusu risklerin önüne geçilmesi ve sahip olduğu potansiyelin açığa çıkarılabilmesi için dikkatli tasarlanması ve uygulanması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, “Bu gerekçeler ışığında kadın erkek eşitliğine duyarlı yapay zeka geliştirmek için öncelikle veri setlerinin çeşitliliğine dikkat etmeliyiz. Farklı cinsiyet, etnik köken, yaş ve sosyoekonomik statüye sahip bireyleri temsil eden dengeli veri setleri oluşturmak için farkındalık oluşturmalıyız. Algoritmaların daha adil ve tarafsız olmasını sağlayacak adımlar üzerine çalışmalar yapmalıyız.” diye konuştu.

Erdoğan, eğitim kurumlarında yapay zeka eğitimi verirken kadın erkek fırsat eşitliği bilincinin de aşılanması gerektiğini dile getirerek, bu konuda çalışmaların daha adil, eşit ve kapsayıcı gelecek inşa edilmesine katkı sağlayacağını söyledi.

KEFEK olarak söz konusu risklere ve fırsatlara duyarsız kalmadıklarını belirten Erdoğan, “Bu bilinçle Komisyon olarak bu alanda gerekli katkıyı vermek için 'Başta Kız Çocukları Olmak Üzere Gençlerin Bilim, Teknoloji, Mühendislik Ve Matematik Alanlarına Yönlendirilmesi Konulu Alt Komisyonu' kurduk. Alt komisyonumuz, kamu, özek sektör, sivil toplum ve akademi başta olmak üzere konunun bütün taraflarını dinledi. Dünyadaki iyi uygulama örneklerini inceledi ve raporunu sundu. Raporun bizlere sunduğu yol haritası çerçevesinde çalışmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, yapay zekanın demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü üzerindeki etkilerine de değinerek, yapay zekanın etik ve yasal çerçeveler içinde geliştirilmesi ve uygulanması, demokratik değerlerin korunması açısından kritik öneme sahip olduğunu kaydetti.

TBMM'de kurulan araştırma komisyonunun çalışmalarını tamamladığında konuyla ilgili risklerin ve fırsatların güncel ve detaylı ortaya konulduğu rapor hazırlanarak kamuoyuyla paylaşılacağını aktaran Erdoğan, KEFEK olarak bu sürece katkı vermek için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Erdoğan, hiçbir vatandaşın kalkınma süreçlerinin gerisinde kalmaması ve engelli kadınların her alanda daha aktif ve güçlü şekilde yer almaları için çağın bütün imkanlarının kullanılması konusunda kararlı olduklarını sözlerine ekledi.

– “Toplantı bilgi değiş tokuşunda bulunmamıza fırsat sağlayacak”

BM Kadın Birimi Türkiye Ofisi Direktör Vekili Zeliha Ünaldı da yürütülen çalışmaları gören çocuk ile genç kızların ilham aldığını ve umutlandığını söyledi.

Ünaldı, “Pekin Deklarasyonu ve Eylem Platformunun 30. yıl dönümü (Pekin+30), eşitsizliklerin nesiller arası aktarımını kırmak ve tüm kadınlar ve kız çocukları için eşitliği kararlılık ve ortak çabayla daha da ilerletmek için bir fırsat niteliğinde.” dedi.

Pekin+30 kapsamında geçen ekimden itibaren gözden geçirmeler yapıldığını aktaran Ünaldı, “Buradaki toplantımız için çok önemli birkaç konu var o gözden geçirmelerden. Bütün Avrupa, Orta Asya bölgesi için çıkarılan ortak konular var. Kadınların ekonomik haklarının güçlendirilmesi, cinsiyete dayalı şiddetin ortadan kaldırılması, cinsiyete dayalı dijital uçurumun ortadan kaldırılması üzerine bölgesel uzlaşı da sağlanmış durumda. Dolayısıyla bugün ve yarınki gündemimiz bu kritik alanda, bu istişarelerde, bilgi değiş tokuşunda bulunmamıza fırsat sağlayacak.” diye konuştu.

İsveç'in Ankara Büyükelçisi Malena Mard ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın da konuşma yaptığı programa, KEFEK başkanvekilleri AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal ve CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, komisyon üyeleri, BM Kadın Birimi Türkiye Ofisi yetkilileri katıldı.

Basına kapalı devam eden program, yarın sona erecek.