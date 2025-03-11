Kırklareli’nde çeşitli suçlardan aranan 31 kişi yakalandı haberi

Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 1'i hükümlü 31 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında yakalama kararı olan şüpheliler ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülere yönelik denetim yaptı.
Denetimde 31 kişi gözaltına alındı.
Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, adliyedeki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.
Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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