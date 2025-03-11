Kırklareli’nde çeşitli suçlardan aranan 31 kişi yakalandı haberi

Yüzmede 30 madalya kazanan Ela Güzelsoy, milli takım için kulaç atıyor haberi

Yazar ve ressam Selvigül Kandoğmuş Şahin, yazarlığa uzanan sürecini anlattı: haberi

Cam ve porselenleri sanat eserine dönüştürüyorlar haberi

Her yıl 18 Mart’ta yaptığı bağışlarla “Senede Bir Gün” kampanyasına ilham verdi haberi