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Ihlamur Kasırları çiçek açan manolya ağaçlarıyla görsel şölen sunuyor haberi
Edirne’de el sanatları sergisi açıldı haberi
Edirne’de “Renkler ve Festivaller” fotoğraf sergisi açıldı haberi
Balıkesir’de “Yurdumun Türküleri” konseri gerçekleştirildi haberi
Bursa’da “Ümmet İftarı” programı düzenlendi haberi
Beyoğlu’nda asansör boşluğuna düşen kişi yaralandı haberi
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Kırklareli’nde KADES uygulaması tanıtıldı haberi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde Kadın Destek Uygulaması (KADES) tanıtıldı.Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla İstasyon Caddesi'nde stant açıldı.İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü e...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kırklareli’nde KADES uygulaması tanıtıldı haberi

Kırklareli'nde Kadın Destek Uygulaması (KADES) tanıtıldı.

Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla İstasyon Caddesi'nde stant açıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri burada kadınlara KADES uygulaması hakkında bilgi verip broşür dağıttı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş, programda yaptığı konuşmada, toplum olarak bilinçlenmek ve kadınların her alanda hak ettiği değeri görmesini sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Kadının hak ettiği saygıyı, sevgiyi ve güvenliği bulduğu bir dünya için çalışacaklarını ifade eden Özbaş, “Güçlü kadın, güçlü toplum demektir.” dedi.

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