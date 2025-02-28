Kırklareli’nde “Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları” programı düzenlendi haberi

Kırklareli'nde “Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları” programı gerçekleştirildi.
Şehit Göktan Özüpek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen programda, Kırklareli Valisi Uğur Turan, Fırat Kalkanı Harekatı şehidi astsubay Göktan Özüpek'in annesi Sevim ve ablası Emine Meltem Özüpek öğrencilerle bir araya geldi.
Vali Turan, genç nesillere vatan sevgisi, kahramanlık ve tarih bilinci kazandırılması amacıyla bu programların düzenlendiğini söyledi.
Şehit ve gazileri unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını ifade eden Turan, herkesin milli değerlere sahip çıkması gerektiğini vurguladı.
Ardından şehit Özüpek'in annesi ve ablası konuşma yaptı.
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