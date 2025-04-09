Kırklareli’nden kısa kısa haberi

Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, Kırklareli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ali Fuat Şeker ile Lüleburgaz Şoförler Odası Başkanı Koray Güven'i makamında kabul etti.

Yüce, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, esnafa çalışmalarında başarı diledi.

Ardından Yüce, Şeker ve Güven'den çalışmaları hakkında bilgi aldı.

– Ameliyat hemşireliği eğitimi

Lüleburgaz Devlet Hastanesinde ameliyat hemşireliği eğitimi düzenlendi.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, hastane binasında düzenlenen programda, eğitime 13 kursiyerin katıldığını söyledi.

Bu tür eğitim faaliyetlerine önem verdiklerini ifade eden Cerit, eğitimlerle sağlık hizmetlerindeki kaliteyi arttırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından kursiyerlere, ameliyathane hemşireliği, diyabet, evde sağlık hizmetleri hemşireliği, palyatif bakım hemşireliği ve yoğun bakım hemşireliği konularında eğitim verildi.