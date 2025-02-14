Kırkpınar için 4 yıllık stratejik yol haritası hazırlandı haberi

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Ufuk Özünlü, Kırkpınar'ın uluslararası tanıtımı için stratejik yol haritası hazırladıklarını belirtti.

Özünlü, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kırkpınar güreşlerinin ardından bir çalışma programı oluşturduklarını söyledi. Bu kapsamda ilk 6 ayda tüm Türkiye'deki yağlı güreşlere katıldıklarını belirten Özünlü, “Güreşseverleri, belediyeleri, federasyonu dinledik ve paydaş analizi yaptık. Kırkpınar güreşleriyle alakalı en büyük beklentinin uluslararası hale getirilmesidir.” dedi.

Özünlü, güreşseverlerin Kırkpınar'ın Sumo ve Amerikan güreşleri gibi uluslararası alanda temsil edilmesini istediğini dile getirdi. Kırkpınar'ın uluslararası tanıtımına katkı sağlamak amacıyla bir ekip kurduklarını anlatan Özünlü, şunları kaydetti:

“Kırkpınar'la ilgili 4 yıllık stratejik yol haritası hazırladık. Çok sıkı bir çalışmayla Kırkpınar güreşleri uluslararası hale gelebilir. Güreşlerin gençlere tanıtımı gerekiyor. Güreşler ne yazık ki gençlerden, bu işi yaygınlaştıracak kitleden uzak. Özellikle üniversite öğrencileri bu konuda etkileşim yapıyorlar. Analizlerini yaptık ve üniversitelerde çeşitli yarışmalar yapmayı planlıyoruz.”

Kırkpınar'ın güreşlerin ötesinde bir kültür olduğuna dikkati çeken Özünlü, yağlı güreşlerin dijital platformlara daha fazla taşınmasını sağlayacaklarını da kaydetti.