Kızılay’dan Karamürsel’de her gün 300 kişiye iftar haberi

Türk Kızılay Karamürsel Şubesince ramazanda aşevinden her gün ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek veriliyor.

Karamürsel'deki aşevinde ramazan ayında dar gelirli, yaşlı ve engelli 300 kişiye iftar sofrasına sıcak yemek ulaştırılıyor.

Aşevinde verilen yemeklerin yanı sıra evinden çıkamayan, yaşlı, engelli hastaların evlerine sefer taslarıyla sıcak yemek götürülüyor.

Yemekler ve iftarlıklar, Kızılay personeli ve gönüllüleri tarafından hazırlanıyor.

Türk Kızılay Karamürsel Şubesi Başkanı Hasan Dalkıran, aşevinin, 2008 yılında faaliyete girmesinden bugüne binlerce kişiye sıcak yemek sağladığını söyledi.

Bu hizmeti bağışçıların katkılarıyla yaptıklarını dile getiren Dalkıran, ramazan ayı öncesinde de öğlen ve akşam yemek verildiğini dile getirerek, hem ramazan ayında hem de diğer aylarda aşevinin halka açık olduğunu söyledi.