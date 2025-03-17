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KKTC’de yağlı güreşler, Edirne’nin rol modelliğinde yeniden canlandırılacak haberi

- KKTC Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Sezgin Özüzmez: - "Edirne, 663 yıldır süregelen Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin mabedi. Burada öğreneceğimiz çok şey var. Kırkpınar Er Meydanı'nı, tesisleri gezdik, teknik konuları masaya yatırdık. Kıbrıs'ta yağlı güreşleri yeniden canlandırmak istiyoruz"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
KKTC’de yağlı güreşler, Edirne’nin rol modelliğinde yeniden canlandırılacak haberi

CİHAN DEMİRCİ – Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yıllar sonra yağlı güreşlerin düzenlenmesi hedefleniyor.

KKTC Güreş Federasyonu ile Türkiye Güreş Federasyonu teknik ekipleri, yağlı güreşlerin KKTC'de tekrar yapılabilmesi için çalışma başlattı.

İncelemelerde bulunmak üzere Edirne'ye gelen KKTC Güreş Federasyonu Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve antrenör Sezgin Özüzmez, AA muhabirine, geleneksel yağlı güreşleri KKTC'de canlandırıp yaşatmak istediklerini söyledi.

KKTC Güreş Federasyonu Başkanı Kemal Bayraktar'ın talimatıyla başlattıkları çalışma kapsamında Edirne'de temaslarda bulunduklarını belirten Özüzmez, “Edirne 663 yıldır süregelen Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin mabedi. Burada öğreneceğimiz çok şey var. Kırkpınar Er Meydanı'nı, tesisleri gezdik, teknik konuları masaya yatırdık. Kıbrıs'ta yağlı güreşleri yeniden canlandırmak istiyoruz.” dedi.

Özüzmez, KKTC'de yağlı güreşlerin Kıbrıs Barış Harekatı'na kadar Lefkoşe'nin Kalavaç köyünde yapıldığını anımsattı.

Adada temsili olarak üniversite etkinlikleri ve programlarda yağlı güreş gösterilerinin sunulduğunu anlatan Özüzmez, şunları kaydetti:

“Yağlı güreşleri Kırkpınar gibi her yıl düzenlemek istiyoruz. Bu nedenle Edirne'ye geldik. Tesisleşme, antrenman, pehlivan yetiştirilmesi konusunda bilgiler aldık. Edirne yağlı güreşler anlamında Kıbrıs'a rol model olacak. Buradaki gözlemleri, izlemleri ve temasları federasyon başkanımıza sunup ilgili bakanlığa ileteceğiz. Kıbrıs'ta yağlı güreşlere özlem duyuyoruz. Benim yaşım geçti ancak kispet giymek isterim. Güreşin içinden gelmiş biri olarak kol bağlamak isterim. Kıbrıs'ta gençlerimiz de ilgi duyuyor ve bu ilginin çalışmaları başlattığımızda artacağını düşünüyoruz. Bu yıl düzenlenecek Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne öğrencilerimle gelmek, onlara bu tutkuyu göstermek istiyorum.”

– “Birlikte çalışma programı hazırlıyoruz”

Türkiye Güreş Federasyon Edirne Temsilcisi Şamil Doğu Delen de KKTC'ye sporun her dalında desteğe hazır olduklarını belirtti.

KKTC Güreş Federasyonu Başkanı Kemal Bayraktar'ın geçen yıl Kırkpınar'ı izledikten sonra Kıbrıs'ta yağlı güreşlerin yapılmasına karar verdiğini dile getiren Delen, “Edirne güreşin merkezi olduğu için kendileri Edirne'yi tercih etti. Onlara her türlü teknik personel desteğimiz, karşılıklı kamp çalışmalarımız olacak. Gideceğimiz yağlı güreş organizasyonlarına onları da davet edeceğiz. Birlikte çalışma programı hazırlıyoruz.” diye konuştu.

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