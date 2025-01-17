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Kocaeli, Zonguldak ve Karabük’te öğrenciler karnelerini aldı

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kocaeli, Zonguldak ve Karabük’te öğrenciler karnelerini aldı

KOCAELİ/ZONGULDAK/KARABÜK (AA) – Kocaeli, Zonguldak ve Karabük'te, eğitim öğretim yılının birinci döneminin tamamlanmasıyla öğrencilere karneleri verildi.

Kocaeli'de il genelinde 1500 okulda 425 bin öğrenci karne sevinci yaşadı.

Vali İlhami Aktaş, İzmit ilçesindeki Akçakoca İlkokulu'nda öğrencilere karnelerini dağıttı.

Sınıfları gezip öğrencilerle ve öğretmenlerle sohbet eden Aktaş'a, İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya ve İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen eşlik etti.

Vali Aktaş, gazetecilere, çocukların karne heyecanına ortak olduklarını söyledi.

Kocaeli'de ilk yarıyılı 1500 okulda eğitim alan 425 bin öğrenciyle tamamladıklarını belirterek, öğrencilere ve öğretmenlere iyi tatiller diledi.

Aktaş, çocukların, gençlerin her türlü kötü alışkanlıktan uzak, güvenli, huzurlu ortamda eğitim görmeleri için her türlü tedbiri aldıklarını vurgulayarak, “Tüm çabalarımız güzel nesil yetiştirmek, onların güzel ortamlarda, huzurlu ortamlarda eğitim almalarını sağlamak. Onlar bizim geleceğimiz.” ifadelerini kullandı.

– Zonguldak

Zonguldak'ta öğrenciler yarıyıl tatiline girmenin sevincini yaşadı.

Kent genelinde 100 binin üzerinde öğrenci, okullarda düzenlenen törenlerde karnelerini aldı.

Öğrencilere tatilde oyun oynamaları, dinlenmeleri ve kitap okumaları tavsiye edildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Osman Bozkan, yaptığı açıklamada, öğrencilerin yoğun geçen dönemin ardından fiziksel ve zihinsel olarak dinlenmeleri, kendilerine vakit ayırmaları ve aileleriyle keyifli zaman geçirmeleri için ara tatilin güzel fırsat olacağını belirtti.

Öğrencilerin yaptıkları çalışmalar, verdikleri emeklerin farkında olduklarını aktaran Bozkan, ara tatilin sonunda bedensel, zihinsel ve duygusal olarak yenilenmiş ve dinlenmiş şekilde okullarda buluşacaklarını ve eğitim öğretime devam edeceklerini ifade etti.

– Karabük

Karabük ve ilçelerinde 249 okulda 37 bin 183 öğrenci karne aldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Anayasa İlkokulu'nda karne töreni düzenlendi. Törene, Vali Mustafa Yavuz ile İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş katıldı.

Sınıfları dolaşan Yavuz ve beraberindekiler, öğrencilere karnelerini ve kitaplarını dağıttı.

Vali Yavuz, törenin ardından gazetecilere, kentte birinci dönemin güzel geçtiğini söyledi.

Güzel çalışmaların yapıldığını aktaran Yavuz, “Geçen yıl başlattığımız 'Eğitim Kenti Karabük Projesi' kapsamında arkadaşlarımız bu yıl da yarıyıla kadar güzel çalışmalar yaptı. İnşallah Karabük'ün eğitimde marka şehir olması noktasında çalışmalarımızı devam ettireceğiz.” dedi.

Öğrenci

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