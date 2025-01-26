Kocaeli’de 20 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı haberi

KOCAELİ (AA) – Kocaeli'de hakkında 20 yıl 2 ay 8 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda, “bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık” ve “banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” suçlarından hakkında 20 yıl 2 ay 8 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.G. (39) düzenlenen operasyonla Gebze ilçesinde yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.