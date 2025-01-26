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Edirne’de vatandaşlara kandil simidi dağıtıldı haberi
Kocaeli’de 20 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı haberi
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Kocaeli’de “Uzaktan Enerji İzleme Sistemi” ile tasarruf sağlanıyor haberi
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Kocaeli’de 20 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı haberi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kocaeli’de 20 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı haberi

KOCAELİ (AA) – Kocaeli'de hakkında 20 yıl 2 ay 8 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda, “bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık” ve “banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” suçlarından hakkında 20 yıl 2 ay 8 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.G. (39) düzenlenen operasyonla Gebze ilçesinde yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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