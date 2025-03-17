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Edirne’de sağanak ağaç devrilmesine ve trafikte aksamalara neden oldu haberi
Kocaeli’de, 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı haberi
“57. Alay” için Tekirdağ’dan yola çıkan gönüllüler Gelibolu’ya geldi haberi
Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, 25. sezonunda Birleşik Krallık turnesine çıkıyor haberi
“Çanakkale Dün Bugün: Savaştan Doğan Dostluk” fotoğraf sergisi açıldı haberi
Bursa’da, ahşap dekorasyon imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü haberi
GÜNCELLEME – Bursa’da bir kadın tartıştığı kocasını silahla öldürdü haberi
A Milli Futbol Takımı’nda Macaristan maçı hazırlıkları başladı haberi
Yıldız Ventures’ın desteklediği pladis hızlandırma programı 1 Temmuz’da başlayacak haberi
Yurt geneli yarından itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek haberi
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Kocaeli’de, 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı haberi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.Kandıra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.Bu kapsamda, "bina içinde muhafaza altına alınmış olan e...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kocaeli’de, 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı haberi

Kocaeli'de, hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Kandıra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda, “bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık” suçundan kesinleşmiş toplam 25 yıl hapis cezası bulunan A.Ç. (48) ilçede düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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