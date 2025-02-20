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GÜNCELLEME – Edirne’de bir kişi tartıştığı babasını bıçakla yaraladı haberi
Sakarya’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı haberi
Bahçelievler’de iki kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı haberi
Sancaktepe’de karlı yolda kayan araç, çocuğu sürükledi haberi
GÜNCELLEME – Sakarya’da bir kişinin silahlı saldırıda ölümüne ilişkin yakalanan 5 zanlıdan 1’i tutuklandı haberi
İBB Başkanı İmamoğlu’ndan kar yağışına ilişkin AKOM’da açıklama: haberi
Edirne’de bir kişi tartıştığı babasını bıçakla yaraladı haberi
Kocaeli’de şarampole devrilen jandarma aracındaki 2 personel yaralandı haberi
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Kocaeli’de cipin tamponunda 34 kilo 350 gram eroin ele geçirildi haberi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de cipin tamponuna gizlenmiş 34 kilo 350 gram eroin ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Erzurum İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin müşterek operasyonunda Esendere ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kocaeli’de cipin tamponunda 34 kilo 350 gram eroin ele geçirildi haberi

Kocaeli'de cipin tamponuna gizlenmiş 34 kilo 350 gram eroin ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Erzurum İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin müşterek operasyonunda Esendere Sınır Kapısı'ndan giriş yaptığı tespit edilen şüpheli cip, Körfez ilçesinde durduruldu.

Cipte yapılan aramada, arka tampon kısmına saklanmış 66 paket halinde 34 kilo 350 gram eroin ele geçirildi.

Araçtaki yabancı uyruklu A.S. ile E.S. ekiplerce gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.S. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, E.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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