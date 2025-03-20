Kocaeli’de eğitim alan otizmli genç, Adalet Bakanlığında memur oldu haberi

Kocaeli'de engelsiz yaşam merkezinde eğitim alan otizmli Ahmet Sayal, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (EKPSS) gösterdiği başarıyla Adalet Bakanlığına memur olarak atandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi'nde 3 yıldır eğitim gören 19 yaşındaki Sayal, EKPSS'ye girdi.

Daha önce de EKPSS'ye girip elde ettiği puanla atanamayan Sayal, bu yıl aldığı 94 puanla Adalet Bakanlığına yerleşti.

Sayal, görev yeri olan Trabzon'a gitmek için hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen anne Necla Sayal, “Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi'ne ve öğretmenlere teşekkür ediyorum. Bu başarıda onların payı büyük. Şu an hiç ummadığımız bir noktadayız. Ahmet'in memuriyete atanmış olması çok gurur verici.” ifadelerini kullandı.

Sayal, oğluna otizm tanısı konulduğunda konuşamadığını, göz teması kuramadığını ve değişik takıntıları olduğunu anlatarak, başarı merdivenlerini teker teker çıkarak bu noktaya geldiklerini kaydetti.

Özel birey annelerinin en büyük korkusunun, vefat ettiklerinde çocuklarına ne olacağı düşüncesi olduğunu aktararak, oğlunun bu duruma gelmesinden çok mutlu olduğunu ifade etti.