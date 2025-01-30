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1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel’den Vali Soytürk’e ziyaret haberi
İstanbul Valisi Gül, ruhsatı ya da işletme belgesi olmayan otellerin kapatılacağını bildirdi haberi
İstanbul merkezli 25 ilde düzenlenen “panel” operasyonunda 68 şüpheli yakalandı haberi
Kocaeli’de iki otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı haberi
Kırklareli Valisi Turan ziyaretlerde bulundu haberi
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Kocaeli’de iki otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı haberi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.D-100 kara yolunda 81 ABY 701 plakalı otomobiliyle ilerleyen M.K.Y, Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde arızalanan aracını sağ şeride çekti.Bu sırada aynı yönde se...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kocaeli’de iki otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı haberi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

D-100 kara yolunda 81 ABY 701 plakalı otomobiliyle ilerleyen M.K.Y, Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde arızalanan aracını sağ şeride çekti.

Bu sırada aynı yönde seyreden D.A. idaresindeki 07 AGR 173 plakalı otomobil, duran bu araca arkadan çarptı.

Kazada sürücü M.K.Y. ile yanındaki A.C. ve H.K. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle söz konusu yoldaki ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

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