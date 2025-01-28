Kocaeli’de kamyonetle panelvanın çarpışması sonucu iki kişi yaralandı haberi

KOCAELİ (AA) – Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde kamyonetle panelvanın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
E.E'nin kullandığı 34 HDT 712 plakalı panelvan, Şekerpınar Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde aynı yönde seyreden H.E. yönetimindeki 34 HIY 622 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada panelvanın sürücüsü ile yolcu V.K. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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