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Kocaeli’de şarampole düşen otomobilin sürücüsü yaralandı haberi
MSB, Çanakkale Şehitler Abidesi’nin tarihi fotoğraflarını paylaştı haberi
Sadakataşı Derneği’nden Afganistan’da Ramazan yardımı haberi
Bilecik’te Memur-Sen üyeleri imza kampanyası başlattı haberi
Sakarya Üniversitesinden kısa kısa haberi
Tekirdağ’da kaza yaptıktan sonra kaçmaya çalışan sürücü yakalandı haberi
Renault 5 Turbo 3E’nin, 2027’de piyasaya sürülmesi planlanıyor haberi
ÇOMÜ’de “Avrupa Birliği Hibe Programları Bilgilendirme Toplantısı” düzenlendi haberi
Sarıyer’de trafikte makas atarak ilerleyen sürücüye para cezası haberi
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Kocaeli’de şarampole düşen otomobilin sürücüsü yaralandı haberi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde kontrolden çıkarak yaklaşık 5 metrelik şarampole düşen otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.Paşadağ Mahallesi Ortadil Sokak'ta seyreden G.E.Ç. idaresindeki 41 LB 222 plakalı otomobil, kontrolden ç...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kocaeli’de şarampole düşen otomobilin sürücüsü yaralandı haberi

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde kontrolden çıkarak yaklaşık 5 metrelik şarampole düşen otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Paşadağ Mahallesi Ortadil Sokak'ta seyreden G.E.Ç. idaresindeki 41 LB 222 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak demir bariyere çarptı. Otomobil, yolun yaklaşık 5 metre alt kısmındaki araziye düştü.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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