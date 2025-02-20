Kocaeli’de silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı haberi

Kocaeli'de araçta 19 ruhsatsız tabanca ele geçirilen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince silah kaçakçılığının önlenmesi ve takibine yönelik çalışma yapıldı.
İzmit ilçesinde durdurulan araçta yapılan aramada 19 ruhsatsız tabancayla 19 şarjör ele geçirildi.
Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.
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