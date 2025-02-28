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Kocaeli’de Sivil Savunma Günü kutlandı haberi
Gelibolu’da öğrenciler Vergi Haftası’nı kutladı haberi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, 28 Şubat söyleşisinde konuştu: haberi
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İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı ile BTÜ arasında protokol imzalandı haberi
Üniversite Girişimcilik Programı “Yıldız Kaşifleri” YTÜ’de başladı haberi
Tekirdağ’da öğrenciler siber suçlara karşı bilgilendirildi haberi
Bilecik’te üniversite öğrencilerine “Bağımlı olma, geleceğe umut ol” eğitimi haberi
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Kocaeli’de Sivil Savunma Günü kutlandı haberi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 28 Şubat Sivil Savunma Günü dolayısıyla program düzenlendi.Güzel Kıyı Ortaokulu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlad...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kocaeli’de Sivil Savunma Günü kutlandı haberi

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 28 Şubat Sivil Savunma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Güzel Kıyı Ortaokulu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Anka Arama Kurtarma Derneği Kocaeli Temsilciliği Afet Farkındalık Eğitimi ve Hikayelerle Deprem Anlatım Eğitmeni Gökhan Destan, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından Sivil Savunma Günü ile ilgili şiirler okundu, tiyatro ve video gösterisi yapıldı.

Etkinlikte düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol tarafından hediyeleri verildi.

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